12 de febrero de 2026
El Gobierno de Mendoza modernizará semáforos de Ciudad y Godoy Cruz: cuánto invertirá y en qué calles

El Gobierno de Mendoza invertirá una cifra millonaria en la red semafórica del área metropolitana para mejorar la circulación de vehículos.

El Gobierno de Mendoza modernizará semáforos de Ciudad y Godoy Cruz: cuánto invertirá y en qué calles.

Gentileza
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza invertirá más de $6.000 millones en modernizar los semáforos de cientos de intersecciones para mejorar la red de tránsito y la planificación urbana del área metropolitana. Se trata de calles y avenidas principales tanto de la Ciudad de Mendoza como de Godoy Cruz, según la resolución 69 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La Provincia avanzará en el llamado a licitación -a cargo de la Subsecretaría de Transporte- para la “Provisión de controladores electrónicos de tránsito, instalación, refuncionalización de intersecciones y centralización a un Centro de Gestión y Monitoreo (CGM) de 217 intersecciones reguladas por semáforos”.

El presupuesto oficial asciende a $6.731.038.201, detallado de la siguiente manera:

  • Obra básica: $5.177.721.693.
  • Previsión para variaciones de precios: $1.551.340.813.
  • Gastos generales de obra: $1.975.695.
calle Aristides Villanueva, remodelaci

Aseguran que la inversión mejorará la fluidez del tránsito

La resolución explica que el objetivo de esta inversión es "mejorar la fluidez del tránsito en calles y avenidas principales, definidas como espina dorsal de la movilidad por modos motorizados públicos (transporte colectivo de pasajeros) y privados en el Área Metropolitana de Gran Mendoza mediante la coordinación de los semáforos, a fin de contribuir a una disminución del consumo de combustible y la contaminación ambiental (humos, gases, ruidos)".

El Gobierno señaló que el Centro de Gestión y Monitoreo de Tránsito que la nueva tecnología, que se ubicará en la Ciudad de Mendoza y en el departamento de Godoy Cruz, operará en la red centralizada en tiempo real: "coordinando los semáforos centralizados, onda verde; obteniendo datos de operación y fallas".

La resolución indicó que la primera etapa se desarrolló en septiembre de 2024, con el llamado a licitación para instalar un Centro de Gestión de la Movilidad que coordinara los semáforos de la Avenida Costanera (Ruta Provincial N° 1) y reparara equipos fuera de servicio u obsoletos. En noviembre de 2025 se completó la centralización de 46 intersecciones en el carril Godoy Cruz, partede la obra del carril exclusivo para buses.

Qué calles serán las intervenidas

Dentro de este plan hay diversos cruces de la Ciudad con gran fluidez de tránsito como Colón-Arístides Villanueva, San Martín, Beltrán-Maza, Rivadavia-Patricias Mendocinas, Rioja y Salta. También se intervendrán semáforos de Godoy Cruz, en las zonas como el Corredor del Oeste, Paso de los Andes-Joaquín V. González y Sarmiento.

pedido_305000_10022026

