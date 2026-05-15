El Gobierno de Mendoza recibió aportes de Nación por la emergencia agropecuaria.

El Gobierno de Mendoza oficializó la incorporación de $7.000 millones provenientes de la Nación a través de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) , que deberán ser destinados a atender la emergencia agropecuaria declarada en la provincia, según el decreto 868, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

De acuerdo a la normativa, los fondos fueron transferidos por el Ministerio del Interior en concepto de ayuda financiera , en el marco de la Ley de Coparticipación Federal, creado para responder ante situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

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La asistencia económica llegó en el contexto de estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario declarado por el Gobierno de Mendoza en diversos departamentos hasta el 31 de marzo de 2026, mediante el decreto 43/2025.

El dinero ingresó formalmente a las arcas provinciales y fueron contabilizados dentro del ejercicio presupuestario 2026, en una cuenta específica vinculada a situaciones de emergencia y desequilibrio financiero.

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Emergencia agropecuaria en la provincia de Mendoza

El año pasado, el Gobierno declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario para varias zonas debido a la caída de granizo, el viento zonda y las tormentas que afectaron a la producción durante esa temporada, con pérdidas de significación en sus cultivos.

Esta medida había sido un reclamo al Ejecutivo por parte de los productores y se confirmó tras las verificaciones técnicas realizadas por el organismo competente.

La emergencia alcanzó distritos de las cuatro regiones productivas, tanto de San Carlos, Tunuyán y Tupungato, como de Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa. También se incluyeron sectores de Guaymallén, Lavalle y Maipú. En tanto, en el Sur provincial se extendió sobre amplias zonas de General Alvear y San Rafael.

A su vez, el estado de desastre agropecuario, que implica un nivel mayor de afectación, comprendió distritos de las principales áreas agrícolas de Mendoza. Entre los departamentos alcanzados figuraron San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael.