8 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Dirección Provincial de Vialidad

La Dirección Provincial de Vialidad finalizó la pavimentación de la Ruta Provincial 153 que une el este y el sur

La Dirección Provincial de Vialidad culminó el encarpetado asfáltico de este corredor que une San Rafael y Santa Rosa. completó el corredor clave que une el este y el sur.

La Dirección Provincial de Vialidad finalizó la pavimentación de la Ruta Provincial 153.

La Dirección Provincial de Vialidad finalizó la pavimentación de la Ruta Provincial 153.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza anunció que la Dirección Provincial de Vialidad culminó la pavimentación de la Ruta Provincial 153, un corredor logístico y comercial que une el este con el sur. Continuarán los trabajos de demarcación, banquinas y cartelería.

Se trata de la obra vial más extensa que realiza la Provincia, cuya renovación recorre 150 kilómetros, desde la localidad de Las Catitas, en el departamento de Santa Rosa, hasta la Ruta Nacional 146, en Monte Comán, San Rafael.

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El Gobierno aclaró que la obra aún no está finalizada, pero sí lo está la carpeta asfáltica, cuya ejecución se culminó antes del comienzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, que se celebrará en General Alvear.

Cómo sigue la obra en la Ruta Provincial 153

La repavimentación de la ruta incluyó también la demolición y construcción de dos puentes ubicados sobre arroyos aluviales secos, cuyas estructuras ya habían sido afectadas por el paso de los años y las crecidas con las que esos cauces las golpeaban.

obras en las rutas 153 y 171 pavimento bacheo Ñancuñan B

La reconstrucción fue dividida en dos licitaciones, siendo la RP 153 I, desde Las Catitas hasta Ñacuñan, y la RP 153 II, desde Ñacuñán hasta Monte Comán. El nuevo pavimento fue finalizado en ambas obras.

La empresa contratista está aplicando sobre el camino la pintura termoplástica con la que se demarca la señalización vial horizontal, con un avance de más del 70%: doble línea amarilla, línea central blanca discontinua y ejes laterales continuos.

También están remplazando la cartelería vertical preventiva y realizando la reposición de banquinas, que implica retirar la banquina de suelo natural ya contaminada con la vegetación, que con el tiempo daña los bordes de la ruta, y cargarla nuevamente con áridos no contaminados.

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