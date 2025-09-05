Obras

Vialidad Mendoza comenzó la pavimentación de la ruta 153, clave para el corredor logístico

La Dirección Provincial de Vialidad empezó los trabajos en la carpeta asfáltica de este corredor logístico y comercial entre el este y sur de Mendoza.

La Dirección Provincial de Vialidad&nbsp;comenzó la pavimentación de la Ruta Provincial 153, vía clave que el este y el sur. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó la pavimentación de la Ruta Provincial 153, vía clave que el este y el sur. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Por Sitio Andino Política

En la Provincia de Mendoza comenzó la pavimentación de la Ruta Provincial 153, vía clave del corredor logístico y comercial que une el Este y Sur mendocino. La Dirección Provincial de Vialidad realizará la carpeta asfáltica de 86 kilómetros, que dejarán a nuevo el tramo que se extiende desde Las Catitas hasta Ñacuñan.

Para esto, se invertirán 1000 millones de dólares, con aportes del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial. Además, reconstruirán dos puentes, uno ubicado a 42 km de Las Catitas (Santa Rosa), y otro a 62 km

La renovación de las RP 153 y 171 demandarán entre ocho meses y un año. La primera etapa de la RP 153, entre Las Catitas y Ñacuñan, tiene un plazo de 12 meses; la segunda etapa de la misma ruta, entre Ñacuñan y Monte Comán, prevé un plazo de 10 meses; y los 36 kilómetros de la RP 171 desde Monte Comán hasta Real del Padre tiene previsto un plazo de ejecución de 8 meses.

ruta 153 foto
La primera etapa de la RP 153, entre Las Catitas y &Ntilde;acu&ntilde;an, tiene un plazo de 12 meses.

La primera etapa de la RP 153, entre Las Catitas y Ñacuñan, tiene un plazo de 12 meses.

Se trata de un Corredor Logístico, Comercial y Productivo fundamental entre el este y el sur. El titular de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, recorrió la obra y afirmó: “El encarpetado se está aplicando en dirección hacia Las Catitas y cuando se llegue hasta allí, se continuará desde la RP 71 hacia Ñacuñan. El tramo al que me refiero corresponde a la primera etapa".

"Simultáneamente estamos trabajando en la segunda etapa, desde Ñacuñan hasta Monte, como así también en la reconstrucción de la Ruta Provincial 171 que se está pavimentando, desde Monte Coman hasta Real del Padre, en San Rafael", agregó.

Las licitaciones de otras obras en la provincia de Mendoza

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marite Badui, por su parte, indicó: “Esta ruta fue de las primeras que licitamos con el Fondo del Resarcimiento, junto al otro tramo y a la 171. Actualmente en obras viales, estamos próximos a adjudicar el Puente sobre el Río Mendoza de la Ruta 153, en Luján de Cuyo, y la Doble Vía del Este tramo II”.

Además, resaltó: “Ya tenemos los pliegos provisorios de la refuncionalización de la Ruta Nacional 143 de Pareditas a San Rafael, que llamaremos (a licitación) durante este mes”.

