Tiene 18 años y lo detuvieron por un brutal homicidio en San Martín

"Loli" será acusado por un homicidio simple en concurso real con amenazas agravadas.

Efectivos de la Policía de Mendoza detuvieron este viernes por la mañana a un joven de 18 años conocido en San Martín como “Loli”, quien era intensamente buscado al estar señalado como autor del homicidio de Juan Manuel Ahumada (28), un hombre que fue asesinado a puñaladas en julio de este año.

El acusado fue atrapado tras un allanamiento que realizaron los efectivos de la Unidad Investigativa de San Martín en calle Esperanza sin número del distrito El Espino.

caso pablo cataldo El inesperado giro en una causa por homicidio tras un juicio por jurado estancado

Símbolo de lucha A 13 años del crimen de Johana Chacón, Mendoza la recuerda con memoria y justicia

En las próximas horas será imputado por un homicidio simple en concurso real con amenazas agravadas y se ordenará el traslado a la penitenciaría provincial.

El homicidio ocurrió a las 5.10 del jueves 31 de julio en el barrio Primavera de San Martín y la víctima recibió al menos cinco puñaladas en distintas partes del cuerpo.

Juan Manuel Ahumada, victima homicidio Juan Manuel Ahumada, la víctima. Su homicidio ocurrió el 31 de julio de este año en San Martín.

Pero lo más estremecedor es que el asesinato quedó captado por una cámara de seguridad. A través de estas imágenes, quedó confirmado que los dos sujetos que lo atacaron fueron directamente a matarlo. Mientras uno lo tomaba de los brazos, el otro le aplicaba puñaladas para lograr el objetivo.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho que ha realizado la justicia, se cree que Ahumada fue asesinado en venganza por un robo que había cometido días atrás.

En base a esas pruebas, la justicia identificó rápidamente a uno de los responsables del homicidio, siendo este un sujeto conocido en el este provincial.

Luego varios testigos afirmaron que el crimen se desató, en forma de venganza, por el robo de una bicicleta que había ocurrido días atrás.

Según la hipótesis fiscal, el dueño de esa bicicleta acusó a Ahumada de ser el autor del robo, por lo que el día de la fecha, en compañía del Loli, lo encontraron en la vía pública y atacaron brutalmente.