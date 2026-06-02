Comenzó el juicio por jurados por el crimen que conmocionó a San Martín: fuertes cruces y teorías opuestas

El juicio por jurados por el brutal homicidio de Juan Carlos González comenzó con la exposición de las teorías del caso por parte de la Fiscalía, la querella y las defensas. El crimen ocurrió el 30 de enero de 2025 y conmocionó a la comunidad por la violencia desplegada contra la víctima, un hombre de 78 años que fue golpeado, atado y encerrado dentro de su propia camioneta , que posteriormente fue incendiada con él en su interior.

La primera audiencia del debate oral se desarrolló ante un jurado popular y tiene en el banquillo de los acusados a Rodrigo Ismael Molla y Jesús Alejandro Rosas , quienes llegan al proceso imputados por el delito de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento en concurso ideal con homicidio criminis causa . Ambos arriesgan una condena a prisión perpetua .

Durante los alegatos de apertura, el fiscal de San Martín, Oscar Sívori , presentó la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que la prueba reunida durante la investigación permitirá demostrar la responsabilidad de ambos acusados en la muerte de González.

El crimen ocurrió el 30 de enero de 2025 y conmocionó a la comunidad por la violencia desplegada contra la víctima.

Según la acusación, aquel día Juan Carlos González fue abordado en una vivienda y reducido a golpes. Luego fue atado e introducido por la fuerza en el asiento trasero de su camioneta. Allí continuaron las agresiones y posteriormente fue trasladado hacia un descampado, donde el vehículo quedó enterrado en el barro.

Ante esa situación, los agresores le robaron dinero, se apoderaron de las llaves y del sistema de alarma de la camioneta y, finalmente, prendieron fuego el rodado con la víctima en su interior. Después escaparon del lugar a caballo.

Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, González mantenía conflictos previos con los imputados debido a la ocupación de una vivienda vinculada a la finca donde trabajaba. Durante su exposición ante el jurado, Sívori fue categórico al sostener que la prueba permitirá acreditar que la víctima aún estaba viva cuando comenzó el incendio. "Vamos a probar que estaba con vida cuando prendieron fuego la camioneta", afirmó el fiscal.

El fuerte planteo de la defensa de Rodrigo Molla

La estrategia defensiva de Rodrigo Ismael Molla se apartó de manera marcada de la teoría acusatoria. El defensor oficial, Federico Alissiardi, sostuvo que el hombre no participó del homicidio y que la evidencia demostrará que fue arrastrado al proceso pese a no haber intervenido en el hecho.

Según planteó, a medida que avance la producción de prueba quedará en evidencia que la responsabilidad se concentrará en otra persona y que Molla no tuvo participación directa en la muerte de González.

El abogado incluso aseguró que "el asesino está en esta sala", aunque insistió en que no se trata de su defendido. Asimismo, transmitió al jurado un mensaje atribuido a Molla, quien manifestó confiar en que ciudadanos comunes puedan evaluar la evidencia con sentido común y arribar a una decisión de no culpabilidad.

Rosas admite un robo pero niega el homicidio

La postura defensiva de Jesús Alejandro Rosas presentó una diferencia sustancial respecto de la de Molla. La defensora oficial Edit Bunjeil reconoció que su asistido cometió un delito contra la propiedad, pero negó que haya tenido intención de matar a González o que haya provocado el incendio que terminó con su vida.

"No es lo mismo ser autor de un robo que ser un homicida", sostuvo la abogada. La defensa admitió la existencia de un robo y argumentó que Rosas intentó apoderarse de la camioneta de la víctima. Según esta versión, el vehículo quedó empantanado y González fue abandonado con vida en su interior.

Para la defensora, la acusación no cuenta con pruebas que permitan atribuir a Rosas el incendio que causó la muerte del trabajador rural. Por ello, solicitó al jurado que descarte la acusación por homicidio criminis causa y considere, en cambio, una calificación legal más benigna vinculada a un robo seguido de muerte.

Según informaron fuentes judiciales, el juicio está pactado, al menos, para cuatro días, por lo que posiblemente el jueves se conozca el veredicto del jurado popular.