Los acusaron de un homicidio brutal, escaparon en caballo y ahora van a juicio por jurado

Este lunes comenzará un nuevo juicio por jurado en la Provincia de Mendoza, esta vez, para intentar esclarecer el brutal homicidio de Juan Carlos González, un hombre de 78 años ultimado tras un salvaje asalto ocurrido en una finca de San Martín.

Por el crimen estarán sentados en el banquillo de los acusados Rodrigo Moya y Jesús Rosas, quienes están acusados de haber golpeado, atado y encerrado en un auto a la víctima, para después prender fuego el rodado. González, según las pericias incorporadas a la causa, falleció calcinado.

Los dos imputados deberán responder por un homicidio agravado por alevosía y ensañamiento en concurso ideal con homicidio criminis causa , por lo que arriesgan una condena a prisión perpetua en caso de ser encontrados culpables.

Según fuentes judiciales, el juicio está pactado, al menos, para cuatro días, por lo que posiblemente el jueves se conozca el veredicto del jurado popular.

La situación de Moya y Rosas es complicada. De acuerdo a los detectives, existen pruebas científicas que complicarían a los imputados, señalados como autores del brutal homicidio ocurrido el 30 de enero del 2025 en una finca ubicada en calle El Médano, entre Costa Canal y Montecaseros, de San Martín.

Ese día, González fue abordado en la vivienda y reducido a golpes. Luego lo ataron y fue introducido, por la fuerza, en el asiento trasero de su camioneta. Allí continuaron los golpes y finalmente lo trasladaron hacia un descampado, donde la camioneta se enterró en el barro.

Ante esto, los agresores le robaron dinero al hombre, sustrajeron las llaves del coche y la alarma, para finalmente, prender fuego el rodado con la víctima en el interior. Luego escaparon a caballo.

Las pericias determinaron que el anciano murió calcinado, por lo que la justicia agregó la calificación penal por alevosía y ensañamiento.