Crimen de Agostina Vega: investigan posibles cómplices y piden endurecer la imputación de Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba y cuyo hallazgo sin vida conmocionó a la provincia, avanza hacia una nueva etapa judicial. Mientras Claudio Barrelier continúa como el único detenido por el caso, la querella solicitó que se agrave la imputación en su contra y no descarta que puedan aparecer otros responsables a medida que se profundicen las pesquisas.

El abogado Gino Torreani , representante de Gabriel Vega , padre de la víctima, aseguró que la familia atraviesa momentos de profundo dolor y confirmó que la Fiscalía deberá modificar la acusación original contra el sospechoso. "Estamos acompañando con un profundo dolor a la familia y, sobre todo, a Gabriel, que está sumergido en un dolor incalculable e inimaginable . La pérdida de su hija bajo estas circunstancias es muy triste y muy dolorosa", expresó el letrado en declaraciones radiales.

Según explicó Torreani, la causa se inició con una imputación por privación ilegítima de la libertad , una figura penal que quedó desactualizada tras confirmarse el asesinato de la menor.

"Estamos a la espera de la recalificación porque esa carátula ya tiene que ser modificada y en eso va a trabajar el fiscal en las próximas horas", afirmó el abogado.

image Agostina Vega tenía 14 años.

La expectativa de la familia es que la investigación avance hacia una acusación acorde con la gravedad de los hechos y que contemple el contexto en el que ocurrió el crimen.

Para la representación legal de la familia, las evidencias reunidas hasta el momento comprometen seriamente al único detenido. "Hay elementos probatorios y evidencia clara y concreta que lo tienen acorralado a Barrelier y que demuestran que fue el autor del hecho", sostuvo Torreani.

Además, remarcó que desde el inicio de la investigación la familia consideró a Claudio Barrelier como el principal responsable del caso. "Desde el primer momento hicimos hincapié en que el principal responsable de esto es Claudio Barrelier", afirmó. Consultado sobre si considera que el acusado fue el autor material del asesinato, el abogado respondió de manera categórica: "Todo indicaría que sí, que es el asesino y que le corresponde una pena ejemplar para llevarle al menos algo de tranquilidad a la familia".

La investigación no descarta más implicados

Uno de los aspectos que ahora analiza la Justicia es la posible existencia de una cadena de responsabilidades que vaya más allá del principal acusado.

"Hay que determinar si hubo otras personas que participaron o existe una cadena de responsabilidades más allá de Barrelier. Se va a trabajar en eso conforme avance la investigación", explicó Torreani.

Por el momento, no existen imputaciones contra otras personas, aunque los investigadores buscan establecer si hubo colaboradores, encubridores o partícipes con algún grado de intervención en el hecho.

El vínculo entre el acusado y la madre de Agostina Vega, bajo análisis

Otro de los puntos que podría adquirir relevancia en el expediente es la relación que mantenía el acusado con la madre de la adolescente. Al ser consultado sobre declaraciones previas del padre de Agostina, quien había señalado que la mujer debía brindar explicaciones, el abogado indicó que esas expresiones estarían vinculadas a la cercanía existente entre ambos.

image Melisa Heredia, madre de Agostina Vega.

"Es de público conocimiento que el imputado tenía una relación cercana con la madre. Calculo que hacía referencia a cómo esta persona llegó al entorno de Agostina, pero eso se investigará con mayor profundidad", manifestó. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe información que permita anticipar una eventual imputación contra la madre de la víctima.

Mientras la causa continúa reuniendo pruebas, la familia espera que la Justicia avance con rapidez para esclarecer por completo el femicidio de Agostina, determinar si hubo más involucrados y definir las responsabilidades penales correspondientes en uno de los casos que más conmoción generó en los últimos días en la provincia de Córdoba.