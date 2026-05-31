31 de mayo de 2026
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Vuelco

Impactante vuelco en Costanera: una familia se salvó de milagro

El conductor perdió el dominio del vehículo al intentar evitar a un automóvil que realizó una maniobra indebida. El rodado quedó dado vuelta sobre la calzada.

Milagro en Costanera: así quedó el vehículo tras el impactante accidente

Milagro en Costanera: así quedó el vehículo tras el impactante accidente

Foto: Gentileza Ministerio de Seguridad.
 Por Celeste Funes

Un impactante accidente vial ocurrido este domingo al mediodía provocó momentos de pánico en una familia mendocina. Alrededor de las 12:50, el auto en el que viajaban sufrió un vuelco en la Costanera.

Según la información policial, un Volkswagen Gacel circulaba con dirección al norte, a la altura de la salida hacia calle Moldes cuando, por causas que se investigan, otro vehículo realizó una maniobra indebida. Al intentar esquivarlo, el conductor perdió el control del rodado y este se dio vuelta sobre la calzada.

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Como consecuencia del siniestro, el automóvil quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba, generando una escena de gran impacto para quienes transitaban por la zona. A pesar de la violencia del accidente, los ocupantes se salvaron de milagro. El conductor, identificado como E. S., de 29 años, sufrió politraumatismos por accidente vial. El resultado del dosaje de alcohol arrojó 0,14 gramos por litro de sangre, una cifra inferior al límite permitido para conductores particulares.

Entre los acompañantes, P. B., de 40 años, también presentó politraumatismos, al igual que un menor de 11 años que viajaba en el vehículo. En tanto, un adolescente de 17 años y un joven de 19 años resultaron ilesos y no requirieron asistencia médica por lesiones.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial y de los servicios de emergencia que trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y determinar con precisión cómo se produjo el siniestro vial.

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