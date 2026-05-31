El drama detrás del caso Agostina Vega: su madre aún no sabe que fue asesinada

El abogado de la familia de Agostina Vega aseguró este sábado que Melisa Heredia, madre de la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba, todavía no fue informada oficialmente sobre el fallecimiento de su hija , debido al delicado estado de salud que atraviesa tras haber sido internada de urgencia.

Carlos Nayi , representante legal de la familia, confirmó que la mujer permanece internada en el Hospital San Roque de la capital cordobesa y que hasta último momento mantenía la esperanza de encontrar con vida a la menor.

" Todavía no sabe que su hija está muerta ", expresó el letrado en declaraciones televisivas. Según explicó, existía un clima de optimismo entre los familiares hasta que comenzaron a conocerse detalles determinantes de la investigación.

La madre de Agostina había sido ingresada horas antes del hallazgo con un cuadro severo de deshidratación y permanece bajo atención médica en una unidad de terapia intensiva.

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El hallazgo del cuerpo y el avance de la investigación

El cuerpo de Agostina Vega fue encontrado este sábado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba, luego de una semana de intensa búsqueda que incluyó operativos con efectivos policiales, drones y perros adiestrados.

El lugar ya se encontraba bajo la lupa de los investigadores, quienes habían detectado movimientos sospechosos en la zona a partir de registros de cámaras de seguridad y otras pruebas recolectadas durante la pesquisa.

Crecen las dudas sobre la posible participación de otras personas

Tras el hallazgo, la causa ingresó en una nueva etapa investigativa. En ese contexto, Nayi sostuvo que existen elementos que obligan a profundizar las averiguaciones sobre las responsabilidades penales en el crimen.

"Materialmente es imposible que una sola persona haya llevado adelante semejante actividad criminal", afirmó el abogado en referencia a Claudio Barrelier, de 33 años, único detenido hasta el momento y principal acusado por el femicidio.

Las declaraciones coinciden con otras líneas de investigación que analizan posibles inconsistencias en el relato del sospechoso y no descartan la participación de terceros.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que Barrelier habría incurrido en contradicciones durante distintas instancias de su declaración y que aún estaría ocultando información relevante para esclarecer completamente lo ocurrido.

Según la reconstrucción judicial, el acusado fue la última persona que tuvo contacto con Agostina antes de su desaparición. Los investigadores sostienen que coordinó un encuentro con la adolescente y abonó el traslado en un vehículo de alquiler hasta barrio Cofico, donde se registró el último rastro conocido de la víctima.

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El dolor de la familia y el reclamo de justicia

Mientras avanza la investigación, familiares y allegados continúan reclamando justicia. El abuelo de Agostina definió el desenlace como "la peor noticia que recibimos en la vida" y pidió que todos los involucrados sean identificados y juzgados.

Entre lágrimas, sostuvo que siempre creyó que el crimen había ocurrido la misma noche de la desaparición y aseguró que seguirá participando de las movilizaciones para exigir respuestas.

Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo, las manifestaciones se multiplicaron en distintos puntos de Córdoba, con marchas, cortes de tránsito y algunos incidentes con las fuerzas de seguridad.

Asimismo, vecinos y allegados cuestionaron el accionar de las autoridades durante los primeros días de la búsqueda, especialmente por la presunta demora en la activación de mecanismos de alerta y en la detención del principal sospechoso.

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Un caso que conmociona a Córdoba y al país

El femicidio de Agostina Vega, desaparecida el 23 de mayo tras salir de su vivienda en barrio General Mosconi, generó una profunda conmoción social y reabrió el debate sobre la violencia de género y los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

Con la investigación en pleno desarrollo, la atención se centra ahora en determinar con precisión cómo ocurrió el crimen y si existieron más personas involucradas.

Mientras tanto, la familia atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Y, según reveló su propio abogado, la madre de la adolescente continúa internada sin conocer aún la trágica noticia que cambió para siempre la historia de su familia.