30 de mayo de 2026
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Tai Chi

Tai Chi en Las Heras: clases accesibles para adultos mayores que buscan bienestar integral

Con clases supervisadas, Ángela Pascale impulsa una práctica ancestral del Tai Chi para fortalecer el estado físico y emocional, a la par de fomentar la socialización.

Tai Chi en Las Heras: clases accesibles para adultos mayores que buscan bienestar integral

Tai Chi en Las Heras: clases accesibles para adultos mayores que buscan bienestar integral

 Por Luis Calizaya

En una sociedad atravesada por el estrés y la búsqueda constante de bienestar, prácticas ancestrales como el Tai Chi comenzaron a ganar cada vez más espacio en Mendoza, especialmente entre los adultos mayores. Más que una simple actividad física, esta disciplina de origen chino propone una conexión profunda entre el cuerpo, la mente y las emociones.

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Lejos de la lógica del entrenamiento de alto rendimiento, el Tai Chi Qigong se presenta como una herramienta para recuperar el equilibrio físico y mental. En distintos espacios comunitarios de la provincia, grupos de personas se reúnen semanalmente para participar de clases accesibles que combinan ejercicio y socialización, generando además un espacio de encuentro que ayuda a combatir la soledad.

Tai Chi Qigong en Mendoza: bienestar, movimiento y conexión interior

Ángela Pascale, instructora de Tai Chi Qigong, habló con Sitio Andino y explicó que esta disciplina se basa en el concepto del “Chi”, entendido en la filosofía china como la energía vital que atraviesa el universo y circula por el cuerpo humano.

El Chi es la fuente de la buena salud, la paz y la prosperidad. Fluye a través del cuerpo y conecta lo físico con lo espiritual. Por eso se relaciona con la respiración, el aire y el movimiento ”, señaló.

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La especialista detalló que el Qigong forma parte de la medicina tradicional china y trabaja sobre canales energéticos comparables a tendones o arterias, donde se ubican los puntos de acupuntura. Su filosofía, vinculada al taoísmo, propone vivir en armonía y aprender a fluir con la vida sin resistirse permanentemente a lo que ocurre.

Una de las ideas centrales es el Wu Wei, el arte de la no acción. Significa dejar de forzar las situaciones y aceptar aquello que sucede para encontrar equilibrio ”, explicó Pascale.

Los beneficios del Tai Chi para los adultos mayores

Uno de los aspectos más valorados de esta práctica es que puede realizarse a cualquier edad y no requiere una gran exigencia física. Según la instructora, en los adultos mayores resulta especialmente beneficiosa porque favorece el movimiento corporal, mejora el equilibrio y fortalece la concentración.

Los ejercicios son lentos y conscientes. Eso ayuda a trabajar la atención, la respiración y la conexión con el momento presente. También permite aliviar tensiones, mejorar la postura y reducir dolores ”, indicó.

Tai Chi - Mendoza - Adulto Mayor (2)
No hay edad límite: todos pueden hacer Tai Chi.

No hay edad límite: todos pueden hacer Tai Chi.

Las clases comienzan con ejercicios de calentamiento destinados a preparar el sistema nervioso y muscular. Luego se trabaja la movilidad articular de tobillos, muñecas, cuello, hombros, caderas y rodillas, seguido de estiramientos suaves y ejercicios de meditación en movimiento.

La lentitud de los movimientos mejora la circulación, la presión arterial y el funcionamiento cardíaco. Con el tiempo aparece una sensación de calma y armonía ”, agregó.

Tai Chi y Pilates: dos caminos hacia el bienestar

Pascale también destacó la relación entre el Tai Chi y disciplinas como el Pilates. Aunque tienen orígenes diferentes, ambas prácticas buscan integrar cuerpo y mente para alcanzar una vida más saludable y equilibrada.

Son caminos distintos que conducen al mismo lugar: una vida más armónica. El cuerpo guarda emociones y tensiones que, con el tiempo, pueden transformarse en enfermedades. Por eso es importante movernos y escucharnos ”, sostuvo.

Tai Chi - Mendoza - Adulto Mayor (1)
Meditar a través del movimiento y socializar: las claves del Tai Chi.

Meditar a través del movimiento y socializar: las claves del Tai Chi.

Para la instructora, el Tai Chi también funciona como una manera de reencontrarse con uno mismo en una sociedad donde predomina el consumo y la apariencia física: “La verdadera belleza es interna y no se puede comprar. Muchas veces se sobrevalora lo externo, pero todo eso cambia con el tiempo. El Tai Chi invita a descubrir otra belleza, una que permanece ”, reflexiona.

Accesible y pensada para acompañar: la finalidad del Tai Chi

En la actualidad, Ángela Pascale asegura que eligió ofrecer clases a bajo costo como una forma de acompañar a otros adultos mayores en una etapa de la vida que muchas veces puede resultar difícil.

La realidad actual para las personas mayores suele ser bastante hostil. Por eso intento brindar un espacio donde podamos sentirnos mejor, compartir y encontrar tranquilidad. Hay una frase que resume mi forma de vivir esto: ‘Yo soy el otro’ ”, expresó.

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Además de los beneficios físicos, la práctica permite fortalecer vínculos sociales, mejorar la autoestima y fomentar hábitos saludables: “Cuando las personas mayores participan de estas actividades empiezan a valorarse más, se sienten acompañadas y recuperan confianza en sí mismas ”, concluyó.

Cómo asistir a las clases

Las clases de Tai Chi Qigong se dictan los lunes y miércoles a las 16.30 en el Consejo de Entidades Vecinales, ubicado en Roca 480, Las Heras. La actividad está a cargo de la instructora Ángela Pascale. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al 2617024335.

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