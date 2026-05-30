30 de mayo de 2026
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Quini 6

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 31 de mayo

La edición 3378 del Quini 6 pone en juego un pozo renovado. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 31 de mayo

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 31 de mayo

 Por Luis Calizaya

Este domingo 31 de mayo se llevará adelante el sorteo N° 3378 del Quini 6, que tiene un pozo acumulado de 2.800 millones de pesos. El concurso se desarrollará a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini, correspondiente al sorteo N.º 3377 del 27 de mayo, los pozos máximos de la Tradicional y La Segunda quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos. Pero en la modalidad Revancha hubo un ganador con seis aciertos que se llevó un pozo total de $600.000.000. Por su parte, en la modalidad Siempre Sale hubo 14 ganadores con cinco aciertos, quienes se llevaron un pozo de $19.894.843,93.

Quini.6-3378
El Quini 6 sortea un pozo renovado de 2.800 millones de pesos este domingo 31 de mayo.

El Quini 6 sortea un pozo renovado de 2.800 millones de pesos este domingo 31 de mayo.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 31 de mayo?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y en esta oportunidad tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

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