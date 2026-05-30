Día Nacional de la Donación de Órganos: el conmovedor nacimiento que marcó el 30 de mayo

Día Nacional de la Donación de Órganos: el nacimiento que marcó el 30 de mayo

Cada 30 de mayo , Argentina recuerda el Día Nacional de la Donación de Órganos , una de las fechas más sensibles y esperanzadoras del calendario sanitario. La jornada no solo invita a reflexionar sobre la importancia de donar , sino también sobre el enorme impacto que un trasplante puede tener en la vida de miles de personas que esperan una nueva oportunidad para seguir viviendo .

El Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos se conmemora en Argentina desde 1997 y fue impulsado por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). La fecha recuerda el nacimiento de Dante Rezza, hijo de la primera mujer que pudo dar a luz luego de recibir un trasplante hepático en un hospital público del país.

Dante junto a su mamá: el nacimiento que marcó el 30 de mayo.

Ese hecho se convirtió en un símbolo de vida y esperanza. La historia representa no solo la posibilidad de salvar vidas a través de la donación , sino también de recuperar proyectos, vínculos y futuros que parecían imposibles.

Actualmente, la donación de órganos y tejidos se encuentra regulada por el INCUCAI, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, encargado de coordinar el sistema nacional de donación y trasplante. Además, administra los registros vinculados a donantes, pacientes en lista de espera y procedimientos realizados en todo el país.

La importancia de donar órganos

La donación de órganos es una práctica solidaria que puede salvar vidas o mejorar significativamente la calidad de vida de quienes atraviesan enfermedades graves. Cada trasplante representa una oportunidad concreta para pacientes que dependen de un órgano o tejido para continuar viviendo.

En ese sentido, las campañas de concientización cumplen un rol clave para promover el compromiso social y fortalecer una cultura solidaria basada en la empatía y la responsabilidad colectiva.

Especialistas remarcan que una comunidad consciente sobre la importancia de donar órganos es también una sociedad más comprometida con la salud pública y el bienestar común. Además de salvar vidas, la donación permite devolver autonomía, esperanza y nuevas posibilidades a miles de personas.

En Argentina, cada proceso de donación y trasplante involucra el trabajo articulado entre hospitales, profesionales de la salud, organismos sanitarios y la sociedad en su conjunto.

Cómo donar órganos en Argentina: requisitos y reglamentos

En Argentina rige la Ley del Donante Presunto, que establece que toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos y tejidos, salvo que haya expresado formalmente su negativa.

Sin embargo, desde el sistema sanitario destacan la importancia de manifestar la voluntad de donar y conversar la decisión con familiares y seres queridos. En momentos atravesados por el dolor, conocer el deseo de la persona fallecida resulta fundamental para acompañar y respetar esa decisión.

Existen distintas formas de registrar la voluntad de ser donante:

Firmar un acta en el INCUCAI o en los organismos provinciales de ablación e implante.

Enviar un telegrama gratuito desde cualquier sucursal del Correo Argentino .

Realizar el trámite a través de la aplicación Mi Argentina , validando previamente la identidad.

Manifestar la decisión al momento de tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

La expresión de voluntad es personal, confidencial y puede modificarse en cualquier momento mediante los mismos canales habilitados.

Actualmente, miles de personas esperan un trasplante en Argentina. Por eso, cada 30 de mayo funciona también como un recordatorio sobre la importancia de hablar del tema y comprender que donar órganos puede significar la posibilidad de salvar y transformar vidas.

Fuente: Argentina.gob.ar