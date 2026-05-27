La Municipalidad de Mendoza conmemorará el Día de la Donación de Órganos con una actividad abierta al público

La Municipalidad de Mendoza , junto a INCAIMEN y Trasplantados Mendoza Asociación Civil , llevará adelante una jornada abierta y gratuita en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos .

La actividad se realizará este viernes 29 de mayo, desde las 12.00 horas , en la Plaza Uruguay, en la Cuarta Sección.

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El eje central de la jornada será un acto simbólico cargado de significado: la plantación de un árbol . La iniciativa busca representar la vida, el crecimiento y la trascendencia, además de rendir homenaje a las personas donantes y reconocer el acompañamiento de las familias que atraviesan este proceso.

La propuesta forma parte de una agenda de sensibilización desarrollada durante todo mayo con el objetivo de visibilizar la importancia de la donación de órganos y tejidos , derribar mitos y promover una cultura basada en la empatía y el compromiso social.

Deporte, inclusión y salud

El encuentro también estará vinculado al programa “Movimiento y Trasplante”, una iniciativa municipal impulsada desde 2025 junto a Trasplantados Mendoza Asociación Civil y ADETRA.

El programa promueve la actividad física y el deporte como herramientas de inclusión y bienestar para personas trasplantadas, pacientes en lista de espera, personas en tratamiento de diálisis, donantes y sus familias.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política de promoción de la salud pública integral y de fortalecimiento de los espacios comunitarios.

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Cómo funciona la Ley Justina

En Argentina, la donación de órganos y tejidos está regulada por la Ley Justina, sancionada en 2018. La normativa establece que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes, salvo que hayan manifestado expresamente su oposición en vida.

A partir de la sanción de la ley, ya no se solicita autorización familiar al momento del fallecimiento si no existe una negativa registrada previamente. La norma permitió agilizar los procesos de ablación y trasplante, respetando siempre el derecho individual de cada ciudadano a decidir sobre su cuerpo.

Quienes deseen obtener más información, consultar estadísticas o registrar su voluntad de manera digital pueden ingresar al sitio oficial del INCUCAI.

Convocatoria