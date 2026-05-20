20 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Tránsito

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 20 de mayo

Conocé los cortes de calle, desvíos y cambios en el tránsito informados por la Municipalidad de Mendoza con el detalle para circular este 20 de mayo.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 20 de mayo.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 20 de mayo.

Foto: Cristian Lozano
 Por Analía Martín

Durante este miércoles 20 de mayo de 2026, el tránsito en la Ciudad de Mendoza opera temprano con importante circulación de vehículos. Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Los semáforos funcionan con normalidad.

Calles cortadas hoy en la Ciudad de Mendoza

Estos son los cortes totales de tránsito vigentes para la jornada.

Lee además
La Dirección Provincial de Vialidad trabaja en la nueva Ruta 35

La nueva ruta que busca agilizar la producción entre Lavalle, Maipú y San Martín
Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 19 de mayo.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 19 de mayo
  • Mitre a la altura de Maza: corte de tránsito total por una alcantarilla rota.

Reducciones de calzada y tránsito restringido

Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución:

  • Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día.
  • 9 de Julio y Gutiérrez: calzada reducida solo se habilita la traza izquierda.
  • Boulogne Sur Mer entre Sargento Cabral y Arístides: se habilita un solo carril por reparación de pavimento.
  • San Martín y Brasil: por trabajos de Aysam.
  • Chile entre Los Toneles y Pellegrini: no se podrá estacionar durante la mañana.
  • Ingreso Vicente Zapata y San Martín: reducido por trabajos en el costado derecho.
  • Boulogne Sur Mer y Juan B. Justo: tránsito restringido.
  • Necochea entre Mitre y Chile: por reparación de Aysam en el lugar.

Así funcionan los semáforos hoy 20 de mayo

Los semáforos funcionan con normalidad.

Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza

  • Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual.
  • El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal.

Para más información sobre la movilidad en la provincia, podés consultar nuestras notas sobre transporte público en Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 18 de mayo

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 15 de mayo

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 14 de mayo

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 13 de mayo

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 6 de mayo

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 6 de mayo

¿Por qué celebramos hoy el Día Mundial de las Abejas? La historia que debes conocer

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 20 de mayo: números ganadores del sorteo 3375

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de mayo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de mayo

Las Más Leídas

La DGE y Minería lanzaron un curso para Perforista Minero, con gran salida laboral. Imagen creada con IA

La DGE y Minería lanzaron una carrera con gran salida laboral

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia.

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia

Investigan un posible femicidio en Junín. 

Conmoción en Junín por el hallazgo de una mujer muerta e incinerada

Margarita Gutiérrez, la víctima de un posible femicidio en Junín. 

Homicidio en un robo o un femicidio familiar, las hipótesis por la mujer muerta en Junín

Renunció Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor.

Los motivos de la renuncia de Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor