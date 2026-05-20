20 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Dirección Provincial de Vialidad

La Dirección Provincial de Vialidad inicia obras clave para conectar Lavalle, Maipú y San Martín

La nueva conexión vial unirá zonas productivas de Lavalle, Maipú y San Martín y apunta a mejorar la circulación y la seguridad vial.

La Dirección Provincial de Vialidad trabaja en la nueva Ruta 35

La Dirección Provincial de Vialidad trabaja en la nueva Ruta 35

Por Sitio Andino Departamentales

La Dirección Provincial de Vialidad comenzará este miércoles la construcción de un nuevo ordenador vial sobre la Ruta Provincial 34, en el departamento de Lavalle, como parte de las obras vinculadas a la apertura de la nueva Ruta Provincial 35, futura vía destinada al transporte de carga pesada agrícola.

La intervención se desarrollará entre Villa Tulumaya y Costa de Araujo, específicamente a 5,5 kilómetros al oeste de esta última localidad, donde se construirá una rotonda en la intersección de ambas rutas.

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Cómo será la obra en Lavalle

El nuevo ordenador vial permitirá que el transporte agrícola pesado pueda incorporarse de manera más segura y fluida a las rutas provinciales, reduciendo demoras, congestionamientos y riesgos de accidentes.

La rotonda tendrá un diámetro de 28 metros y será construida en hormigón, al igual que los tramos de aproximación. Según informaron, se colocarán paños de hormigón de 22 centímetros de espesor sobre una sub base granular de 15 centímetros.

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Desvíos y cambios en el tránsito en Lavalle

Para ejecutar los trabajos iniciales, la empresa constructora implementará un desvío lateral paralelo a la actual RP 34, sobre el costado norte de la ruta, que permanecerá habilitado durante tres días.

Además, se prevén desvíos especiales de ingreso y egreso para vecinos del barrio Santa María, ubicado en las inmediaciones de ambas rutas.

Durante este período se retirará la carpeta asfáltica existente para reemplazarla por hormigón. Una vez removido el pavimento, la circulación volverá a habilitarse provisoriamente sobre una base de áridos hasta la colocación definitiva de los nuevos paños.

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Una ruta estratégica para la producción

La nueva Ruta Provincial 35 ya cuenta con una traza abierta y transitable de suelo natural que se extiende a lo largo de casi 12 kilómetros, uniendo la RP 34 en Lavalle con la RP 31 en Maipú.

La obra actual corresponde a la primera etapa de pavimentación, que abarcará un tramo de cinco kilómetros entre la RP 34 y la Bajada de Araujo o Carril Costa de Araujo.

El nuevo corredor vial apunta a brindar una conexión directa para toda la zona productiva de la denominada triple frontera entre Lavalle, Maipú y San Martín, donde se concentra una fuerte actividad agroindustrial y agrícola.

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