Godoy Cruz fue reconocido por sus políticas públicas de primera infancia

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, recorrió distintos espacios municipales y comunitarios vinculados a la atención integral de niños y niñas, luego de que el municipio recibiera el “Sello de Primera Infancia” otorgado por la Red de Innovación Local.
La distinción reconoce las políticas públicas orientadas al acompañamiento de las familias y al desarrollo integral de la niñez en los primeros años de vida.
Recorrida por espacios de atención y acompañamiento
La jornada comenzó en el Hiper Libertad, donde el jefe comunal visitó al equipo del departamento de Familia, Niñez y Adolescencia. Allí dialogó con profesionales que trabajan en acciones de promoción y protección de derechos para niños, niñas y adolescentes del departamento.
Posteriormente, Costarelli recorrió el centro de salud Foecyt, donde conversó con integrantes de los equipos que realizan controles pediátricos, acompañamiento familiar y atención primaria. El Intendente también visitó el Jardín Chispitas, donde mantuvo un encuentro con directivos de jardines maternales municipales y equipos interdisciplinarios.
“Estos premios son de todo el equipo y, sobre todo, de los vecinos, que nos ayudan a que el ‘Modelo Godoy Cruz’ sea un ejemplo de innovación en toda la Argentina”, destacó Costarelli.
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Reconocimiento a las políticas de primera infancia
El “Sello de Primera Infancia” fue entregado durante una cumbre federal organizada por la Red de Innovación Local y surgió tras una evaluación técnica de programas municipales vinculados a salud, educación, desarrollo social y acompañamiento familiar.
Actualmente, Godoy Cruz cuenta con 11 jardines maternales municipales, que atienden a alrededor de 800 niños y niñas de entre 45 días y 3 años.
Además, durante 2025 los efectores municipales realizaron más de 14 mil prestaciones relacionadas con primera infancia, entre ellas controles pediátricos, vacunación, atención psicológica, odontopediatría y puericultura.