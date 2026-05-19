Godoy Cruz fue reconocido por sus políticas públicas de primera infancia

El intendente de Godoy Cruz , Diego Costarell i, recorrió distintos espacios municipales y comunitarios vinculados a la atención integral de niños y niñas, luego de que el municipio recibiera el “Sello de Primera Infancia” otorgado por la Red de Innovación Local.

La distinción reconoce las políticas públicas orientadas al acompañamiento de las familias y al desarrollo integral de la niñez en los primeros años de vida.

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La jornada comenzó en el Hiper Libertad, donde el jefe comunal visitó al equipo del departamento de Familia, Niñez y Adolescencia . Allí dialogó con profesionales que trabajan en acciones de promoción y protección de derechos para niños, niñas y adolescentes del departamento.

Posteriormente, Costarelli recorrió el centro de salud Foecyt , donde conversó con integrantes de los equipos que realizan controles pediátricos, acompañamiento familiar y atención primaria. El Intendente también visitó el Jardín Chispitas , donde mantuvo un encuentro con directivos de jardines maternales municipales y equipos interdisciplinarios.

“Estos premios son de todo el equipo y, sobre todo, de los vecinos, que nos ayudan a que el ‘Modelo Godoy Cruz’ sea un ejemplo de innovación en toda la Argentina”, destacó Costarelli.

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Reconocimiento a las políticas de primera infancia

El “Sello de Primera Infancia” fue entregado durante una cumbre federal organizada por la Red de Innovación Local y surgió tras una evaluación técnica de programas municipales vinculados a salud, educación, desarrollo social y acompañamiento familiar.

Actualmente, Godoy Cruz cuenta con 11 jardines maternales municipales, que atienden a alrededor de 800 niños y niñas de entre 45 días y 3 años.

Además, durante 2025 los efectores municipales realizaron más de 14 mil prestaciones relacionadas con primera infancia, entre ellas controles pediátricos, vacunación, atención psicológica, odontopediatría y puericultura.