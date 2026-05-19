19 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz fue reconocido por sus políticas públicas de primera infancia

El municipio de Godoy Cruz cuenta con 11 jardines maternales y realizó más de 14 mil prestaciones vinculadas a primera infancia durante 2025.

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz.

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, recorrió distintos espacios municipales y comunitarios vinculados a la atención integral de niños y niñas, luego de que el municipio recibiera el “Sello de Primera Infancia” otorgado por la Red de Innovación Local.

La distinción reconoce las políticas públicas orientadas al acompañamiento de las familias y al desarrollo integral de la niñez en los primeros años de vida.

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Recorrida por espacios de atención y acompañamiento

La jornada comenzó en el Hiper Libertad, donde el jefe comunal visitó al equipo del departamento de Familia, Niñez y Adolescencia. Allí dialogó con profesionales que trabajan en acciones de promoción y protección de derechos para niños, niñas y adolescentes del departamento.

Posteriormente, Costarelli recorrió el centro de salud Foecyt, donde conversó con integrantes de los equipos que realizan controles pediátricos, acompañamiento familiar y atención primaria. El Intendente también visitó el Jardín Chispitas, donde mantuvo un encuentro con directivos de jardines maternales municipales y equipos interdisciplinarios.

“Estos premios son de todo el equipo y, sobre todo, de los vecinos, que nos ayudan a que el ‘Modelo Godoy Cruz’ sea un ejemplo de innovación en toda la Argentina”, destacó Costarelli.

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Reconocimiento a las políticas de primera infancia

El “Sello de Primera Infancia” fue entregado durante una cumbre federal organizada por la Red de Innovación Local y surgió tras una evaluación técnica de programas municipales vinculados a salud, educación, desarrollo social y acompañamiento familiar.

Actualmente, Godoy Cruz cuenta con 11 jardines maternales municipales, que atienden a alrededor de 800 niños y niñas de entre 45 días y 3 años.

Además, durante 2025 los efectores municipales realizaron más de 14 mil prestaciones relacionadas con primera infancia, entre ellas controles pediátricos, vacunación, atención psicológica, odontopediatría y puericultura.

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