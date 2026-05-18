Godoy Cruz impulsó una capacitación para prevenir situaciones de discriminación en controles vehiculares

En el marco del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género , el Municipio de Godoy Cruz llevó adelante una nueva jornada de concientización y formación destinada al personal municipal del área de Tránsito , con el objetivo de fortalecer herramientas vinculadas al respeto por la diversidad sexual, la identidad autopercibida y el acceso igualitario a derechos .

La actividad se desarrolló este lunes en la Casa del Futuro , junto al equipo profesional de la Dirección de Género y Diversidad de Mendoza .

Susto y milagro: dos familias asistidas por monóxido de carbono en Godoy Cruz

¿Cómo era Godoy Cruz hace décadas? Una exposición propone recorrer su historia en imágenes

Cada 17 de mayo se conmemora esta fecha a nivel internacional, recordando que en 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad , transformando esta jornada en un símbolo de lucha, visibilización y reivindicación de derechos para la comunidad LGBTIQ+.

En ese marco, desde el municipio remarcaron la importancia de seguir promoviendo políticas públicas orientadas a prevenir situaciones de violencia, discriminación, estigmatización y prejuicio .

Asimismo, se puso el foco en la necesidad de fortalecer espacios de acompañamiento, autonomía e inclusión, entendiendo que el reconocimiento de derechos resulta clave para construir una sociedad más justa e igualitaria.

image

Buenas prácticas institucionales y trato respetuoso en Godoy Cruz

Durante el encuentro se abordaron contenidos vinculados a:

Perspectiva de género

Derecho a la identidad

Respeto por la identidad autopercibida

Prevención de situaciones de discriminación

Reconocimiento de distintas configuraciones familiares

Buenas prácticas en la atención al público

También se trabajó específicamente sobre herramientas para prevenir actos de violencia, estigmatización y prejuicio hacia personas LGBTIQ+, promoviendo un trato digno y respetuoso en todos los ámbitos de atención y servicio a la comunidad.

image

Formación aplicada a controles vehiculares

Uno de los ejes centrales de la capacitación estuvo vinculado a las situaciones que pueden producirse durante los controles vehiculares, donde el personal debe revisar documentación como DNI, licencia de conducir, tarjeta verde o la aplicación Mi Argentina.

En ese sentido, se remarcó que los procesos de actualización de nombre y género autopercibido en distintos organismos no siempre se reflejan de manera simultánea, lo que puede exponer a muchas personas a situaciones incómodas o de vulneración de derechos.

Por eso, la capacitación buscó brindar herramientas específicas para una intervención respetuosa, informada y libre de discriminación.

image

Participación institucional en Godoy Cruz

De la jornada participaron:

Fernanda Urquiza , junto a su equipo técnico

, junto a su equipo técnico Personal de la Dirección General de Gestión de Tránsito y Convivencia Ciudadana de Godoy Cruz

Integrantes de la Dirección de Género, Diversidad y Juventudes del Municipio

Con estas acciones, Godoy Cruz continúa consolidando políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, inclusión y diversidad.

image

Espacios de acompañamiento y contacto en Godoy Cruz

Dirección de Género y Diversidad de Mendoza

WhatsApp: 2612785085

Teléfono: 2612629249

Correo: [email protected]

Dirección: Rivadavia 75, 1° piso, departamento 10, Ciudad de Mendoza

Departamento de Género y Diversidad de Godoy Cruz

Teléfonos: 4429349 / 2613064937

Correo: [email protected]

Atención presencial: Joaquín V. González 450, ala norte de Hiper Libertad

Departamento de Juventudes de Godoy Cruz

Teléfono: 2617021430

Correo: [email protected]

Atención presencial: Biritos 146, 3° piso.