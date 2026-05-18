18 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz impulsó una capacitación para prevenir situaciones de discriminación en controles vehiculares

Durante la jornada en Godoy Cruz se abordaron temáticas vinculadas a identidad autopercibida, diversidad sexual y reconocimiento de distintas configuraciones familiares.

Godoy Cruz impulsó una capacitación para prevenir situaciones de discriminación.

Godoy Cruz impulsó una capacitación para prevenir situaciones de discriminación.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, el Municipio de Godoy Cruz llevó adelante una nueva jornada de concientización y formación destinada al personal municipal del área de Tránsito, con el objetivo de fortalecer herramientas vinculadas al respeto por la diversidad sexual, la identidad autopercibida y el acceso igualitario a derechos.

La actividad se desarrolló este lunes en la Casa del Futuro, junto al equipo profesional de la Dirección de Género y Diversidad de Mendoza.

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Una fecha para reflexionar y visibilizar derechos

Cada 17 de mayo se conmemora esta fecha a nivel internacional, recordando que en 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, transformando esta jornada en un símbolo de lucha, visibilización y reivindicación de derechos para la comunidad LGBTIQ+.

En ese marco, desde el municipio remarcaron la importancia de seguir promoviendo políticas públicas orientadas a prevenir situaciones de violencia, discriminación, estigmatización y prejuicio.

Asimismo, se puso el foco en la necesidad de fortalecer espacios de acompañamiento, autonomía e inclusión, entendiendo que el reconocimiento de derechos resulta clave para construir una sociedad más justa e igualitaria.

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Buenas prácticas institucionales y trato respetuoso en Godoy Cruz

Durante el encuentro se abordaron contenidos vinculados a:

  • Perspectiva de género
  • Derecho a la identidad
  • Respeto por la identidad autopercibida
  • Prevención de situaciones de discriminación
  • Reconocimiento de distintas configuraciones familiares
  • Buenas prácticas en la atención al público

También se trabajó específicamente sobre herramientas para prevenir actos de violencia, estigmatización y prejuicio hacia personas LGBTIQ+, promoviendo un trato digno y respetuoso en todos los ámbitos de atención y servicio a la comunidad.

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Formación aplicada a controles vehiculares

Uno de los ejes centrales de la capacitación estuvo vinculado a las situaciones que pueden producirse durante los controles vehiculares, donde el personal debe revisar documentación como DNI, licencia de conducir, tarjeta verde o la aplicación Mi Argentina.

En ese sentido, se remarcó que los procesos de actualización de nombre y género autopercibido en distintos organismos no siempre se reflejan de manera simultánea, lo que puede exponer a muchas personas a situaciones incómodas o de vulneración de derechos.

Por eso, la capacitación buscó brindar herramientas específicas para una intervención respetuosa, informada y libre de discriminación.

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Participación institucional en Godoy Cruz

De la jornada participaron:

  • Fernanda Urquiza, junto a su equipo técnico
  • Personal de la Dirección General de Gestión de Tránsito y Convivencia Ciudadana de Godoy Cruz
  • Integrantes de la Dirección de Género, Diversidad y Juventudes del Municipio

Con estas acciones, Godoy Cruz continúa consolidando políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, inclusión y diversidad.

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Espacios de acompañamiento y contacto en Godoy Cruz

Dirección de Género y Diversidad de Mendoza

WhatsApp: 2612785085

Teléfono: 2612629249

Correo: [email protected]

Dirección: Rivadavia 75, 1° piso, departamento 10, Ciudad de Mendoza

Departamento de Género y Diversidad de Godoy Cruz

Teléfonos: 4429349 / 2613064937

Correo: [email protected]

Atención presencial: Joaquín V. González 450, ala norte de Hiper Libertad

Departamento de Juventudes de Godoy Cruz

Teléfono: 2617021430

Correo: [email protected]

Atención presencial: Biritos 146, 3° piso.

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