Godoy Cruz invita a recorrer su historia con una exposición fotográfica en el Museo del Espacio Arizu

En el marco del 171° aniversario de Godoy Cruz, la Municipalidad, a través del Archivo de la Bodega Arizu (ABA) y la Junta de Estudios Históricos de Godoy Cruz, llevará adelante una muestra fotográfica especial en el Museo del Espacio Arizu.
La exposición en Godoy Cruz estará abierta durante mayo y junio y contará con visitas guiadas para escuelas, instituciones y público en general.
En el marco del 171° aniversario de Godoy Cruz, la Municipalidad, a través del Archivo de la Bodega Arizu (ABA) y la Junta de Estudios Históricos de Godoy Cruz, llevará adelante una muestra fotográfica especial en el Museo del Espacio Arizu.
La propuesta reunirá imágenes históricas, documentos y registros patrimoniales vinculados a algunos de los sitios más emblemáticos del departamento, además de permitir conocer diferentes etapas de la historia local y aspectos de la vida de vecinos y vecinas que formaron parte de la construcción de la identidad godoycruceña.
La exposición tiene como objetivo acercar a la comunidad parte del patrimonio histórico y cultural de Godoy Cruz, a través de una selección de fotografías y documentos que reflejan la evolución del departamento a lo largo de los años.
Asimismo, la iniciativa busca poner en valor la memoria colectiva y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con la historia local.
Las visitas guiadas estarán a cargo de profesoras de Historia y personal del Archivo Bodega Arizu, quienes acompañarán a los visitantes durante el recorrido con explicaciones, contexto histórico y material complementario.
La actividad está destinada a escuelas, instituciones y público en general interesado en conocer más sobre la historia del departamento. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 8 a 12, durante los meses de mayo y junio, en las instalaciones del Museo del Espacio Arizu, ubicado en Belgrano 1322.
Por otra parte, las instituciones educativas que deseen asistir con grupos de estudiantes deberán solicitar turno previamente.
Para consultas o reservas, podrán comunicarse al 2613398138 o escribir al correo [email protected].