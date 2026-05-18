Godoy Cruz invita a recorrer su historia con una exposición fotográfica en el Museo del Espacio Arizu

En el marco del 171° aniversario de Godoy Cruz , la Municipalidad, a través del Archivo de la Bodega Arizu (ABA) y la Junta de Estudios Históricos de Godoy Cruz , llevará adelante una muestra fotográfica especial en el Museo del Espacio Arizu .

La propuesta reunirá imágenes históricas, documentos y registros patrimoniales vinculados a algunos de los sitios más emblemáticos del departamento, además de permitir conocer diferentes etapas de la historia local y aspectos de la vida de vecinos y vecinas que formaron parte de la construcción de la identidad godoycruceña.

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La exposición tiene como objetivo acercar a la comunidad parte del patrimonio histórico y cultural de Godoy Cruz , a través de una selección de fotografías y documentos que reflejan la evolución del departamento a lo largo de los años.

Asimismo, la iniciativa busca poner en valor la memoria colectiva y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con la historia local.

Las visitas guiadas estarán a cargo de profesoras de Historia y personal del Archivo Bodega Arizu, quienes acompañarán a los visitantes durante el recorrido con explicaciones, contexto histórico y material complementario.

Una propuesta abierta a escuelas y vecinos de Godoy Cruz

La actividad está destinada a escuelas, instituciones y público en general interesado en conocer más sobre la historia del departamento. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 8 a 12, durante los meses de mayo y junio, en las instalaciones del Museo del Espacio Arizu, ubicado en Belgrano 1322.

Por otra parte, las instituciones educativas que deseen asistir con grupos de estudiantes deberán solicitar turno previamente.

Para consultas o reservas, podrán comunicarse al 2613398138 o escribir al correo [email protected].