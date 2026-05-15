Vecinos de Godoy Cruz participaron de una jornada de reciclaje y concientización ambiental

En el marco del Día Mundial del Reciclaje , el Municipio de Godoy Cruz llevó adelante una nueva jornada ambiental en Plaza Mayor, donde vecinos participaron de actividades de concientización, educación ambiental y recepción de materiales reciclables.

Los asistentes acercaron residuos secos, aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, y además —como novedad— aceite vegetal usado para su correcta disposición y posterior reutilización. La propuesta también incluyó puestos informativos con asesoramiento sobre separación en origen, reciclaje y economía circular .

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Desde el municipio destacaron que la jornada tuvo como principal objetivo fortalecer el compromiso de la comunidad con la gestión responsable de los residuos y promover hábitos sustentables dentro de los hogares.

Todo el material recolectado será destinado a empresas especializadas y asociaciones de recuperadores urbanos , permitiendo reinsertar esos residuos en nuevos circuitos productivos.

Cabe recordar que Godoy Cruz es uno de los departamentos pioneros de Mendoza en políticas de gestión integral de residuos. Desde 2018 impulsa la separación en origen y cuenta con un sistema de recolección diferenciada que destina los jueves exclusivamente a residuos secos.

Estas acciones permiten reducir la cantidad de residuos enviados a disposición final, optimizar su recuperación y fomentar el empleo verde y la inclusión social.

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“Reciclá tu Aceite”, la campaña que transforma residuos en energía limpia

Uno de los ejes centrales de la jornada estuvo vinculado a la campaña nacional “Reciclá tu Aceite”, impulsada junto a DH-SH. La iniciativa busca evitar la contaminación del agua y del suelo a través de la correcta disposición del aceite vegetal usado, que luego es transformado en materia prima para la producción de biocombustible de segunda generación.

Actualmente, el programa está presente en 15 provincias y cuenta con más de 400 puntos verdes distribuidos en todo el país.

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Dónde llevar el aceite usado en Godoy Cruz

La directora general de Ambiente, Energía y Cambio Climático del municipio, Emilia Molina, destacó que el convenio permitió ampliar las alternativas de tratamiento para residuos domiciliarios y fortalecer la educación ambiental.

Actualmente, el departamento cuenta con tres puntos de recepción de aceite vegetal usado:

Polo Ambiental

Parque Mitre

Polideportivo Social y Deportivo Nicolino Locche

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Cómo reciclar el aceite usado en casa

Desde el municipio recordaron que el proceso comienza en cada hogar. Para hacerlo correctamente, se recomienda dejar enfriar el aceite luego de cocinar, colocarlo en un recipiente plástico limpio, seco y con tapa, y una vez completo, acercarlo a cualquiera de los puntos verdes habilitados.

De esta manera, se evita la contaminación del agua y del suelo, al tiempo que el residuo puede convertirse en energía limpia. Con este tipo de acciones, Godoy Cruz continúa consolidando políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, la participación ciudadana y el cuidado del ambiente.