15 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza presentó un programa que permitirá a clubes sanear deudas y ampliar su impacto socia

El intendente de la Municipalidad de Mendoza Ulpiano Suarez impulsa una política pública que combina integración, deporte y alivio fiscal para instituciones intermedias.

Ulpiano Suarez presntó el Programa de Integración Deportiva.

Ulpiano Suarez presntó el Programa de Integración Deportiva.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza presentó el Programa de Integración Deportiva, una nueva herramienta que busca fortalecer el rol social de los clubes del departamento y acompañar su crecimiento institucional mediante beneficios fiscales y acciones conjuntas con el Estado local.

La propuesta está destinada a instituciones deportivas que cuenten con personería jurídica e infraestructura adecuada, permitiéndoles celebrar convenios con la comuna para desarrollar actividades sociales, culturales y deportivas destinadas a la comunidad.

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A cambio, los clubes podrán acceder a importantes alivios en su situación fiscal, generando mejores condiciones para ordenar sus cuentas y proyectar nuevas iniciativas para vecinos y deportistas.

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Qué beneficios tendrán los clubes en la Municipalidad de Mendoza

Entre los principales beneficios que contempla el programa se destacan:

  • Condonación de deuda municipal, con posibilidad de regularizar obligaciones acumuladas por distintos conceptos, exceptuando gastos y honorarios derivados de procesos judiciales de apremio.
  • Eximición de tasas futuras, incluyendo la Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz y Derechos de Comercio mientras el convenio permanezca vigente.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo es consolidar a los clubes como espacios de contención, integración y desarrollo comunitario.

Qué deben presentar las instituciones en la Muncipalidad de Mendoza

Para sumarse al programa, los clubes deberán presentar una propuesta que detalle:

  • Cronograma de actividades
  • Público beneficiario
  • Instalaciones disponibles
  • Infraestructura con la que cuenta la institución

Además, la comuna realizará auditorías y seguimientos periódicos para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos y garantizar que los beneficios se traduzcan en oportunidades concretas para la comunidad.

Cómo inscribirse en la Municipalidad de Mendoza

La inscripción se realiza de manera digital a través de la Ventanilla Única municipal.

Los interesados deberán enviar la documentación correspondiente al correo: [email protected]

con el asunto:

“Solicitud de Eximición y Condonación de Tasas – Club ”

Entre los requisitos, deberán adjuntar una nota dirigida al intendente Ulpiano Suarez, DNI del representante legal, estatuto, personería jurídica, acreditación de domicilio social en Ciudad y documentación que respalde la disponibilidad de instalaciones.

Con esta política pública, la Ciudad busca reforzar el vínculo entre el Estado y las instituciones intermedias, apostando al deporte como herramienta de integración y desarrollo social.

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