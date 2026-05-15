La Municipalidad de Mendoza presentó un programa que permitirá a clubes sanear deudas y ampliar su impacto socia

La Municipalidad de Mendoza presentó el Programa de Integración Deportiva , una nueva herramienta que busca fortalecer el rol social de los clubes del departamento y acompañar su crecimiento institucional mediante beneficios fiscales y acciones conjuntas con el Estado local.

La propuesta está destinada a instituciones deportivas que cuenten con personería jurídica e infraestructura adecuada, permitiéndoles celebrar convenios con la comuna para desarrollar actividades sociales, culturales y deportivas destinadas a la comunidad.

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A cambio, los clubes podrán acceder a importantes alivios en su situación fiscal , generando mejores condiciones para ordenar sus cuentas y proyectar nuevas iniciativas para vecinos y deportistas.

Entre los principales beneficios que contempla el programa se destacan:

Condonación de deuda municipal , con posibilidad de regularizar obligaciones acumuladas por distintos conceptos, exceptuando gastos y honorarios derivados de procesos judiciales de apremio.

, con posibilidad de regularizar obligaciones acumuladas por distintos conceptos, exceptuando gastos y honorarios derivados de procesos judiciales de apremio. Eximición de tasas futuras, incluyendo la Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz y Derechos de Comercio mientras el convenio permanezca vigente.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo es consolidar a los clubes como espacios de contención, integración y desarrollo comunitario.

Qué deben presentar las instituciones en la Muncipalidad de Mendoza

Para sumarse al programa, los clubes deberán presentar una propuesta que detalle:

Cronograma de actividades

Público beneficiario

Instalaciones disponibles

Infraestructura con la que cuenta la institución

Además, la comuna realizará auditorías y seguimientos periódicos para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos y garantizar que los beneficios se traduzcan en oportunidades concretas para la comunidad.

Cómo inscribirse en la Municipalidad de Mendoza

La inscripción se realiza de manera digital a través de la Ventanilla Única municipal.

Los interesados deberán enviar la documentación correspondiente al correo: [email protected]

con el asunto:

“Solicitud de Eximición y Condonación de Tasas – Club ”

Entre los requisitos, deberán adjuntar una nota dirigida al intendente Ulpiano Suarez, DNI del representante legal, estatuto, personería jurídica, acreditación de domicilio social en Ciudad y documentación que respalde la disponibilidad de instalaciones.

Con esta política pública, la Ciudad busca reforzar el vínculo entre el Estado y las instituciones intermedias, apostando al deporte como herramienta de integración y desarrollo social.