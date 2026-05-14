La Municipalidad de Mendoza abrió la convocatoria para el ciclo Ciudad de los Chicos 2026

La Municipalidad de Mendoza , a través de su Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo , lanzó la convocatoria para integrar la programación del ciclo Ciudad de los Chicos 2026 , una de las propuestas culturales más importantes de las vacaciones de invierno en la provincia.

El llamado está dirigido a grupos, compañías, solistas y elencos mendocinos que desarrollen espectáculos destinados a las infancias, incluyendo propuestas de teatro, títeres, marionetas, música, clown, circo, magia y otras expresiones escénicas.

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La edición 2026 se desarrollará del 6 al 19 de julio en distintos espacios culturales de la ciudad, entre ellos la Nave Cultural, el Teatro Julio Quintanilla y el Teatrino de Plaza Independencia.

La propuesta busca fortalecer la producción artística local, generar espacios de encuentro para las familias y consolidar a la capital mendocina como un polo turístico-cultural durante el receso invernal.

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Quiénes pueden participar y cómo inscribirse

Podrán postularse tanto espectáculos estreno como reposiciones, priorizándose aquellas obras estrenadas entre 2025 y 2026. Las funciones previstas en el Teatrino de Plaza Independencia estarán destinadas exclusivamente a espectáculos adaptados a espacios abiertos y se realizarán durante los fines de semana bajo modalidad “a la gorra”.

Las inscripciones estarán habilitadas desde las 00.01 del jueves 21 de mayo hasta las 23.59 del jueves 28 de mayo de 2026, y deberán completarse exclusivamente a través del formulario web oficial.

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Requisitos y selección para el ciclo organizado por la Municipalidad de Mendoza

Como parte del proceso, los elencos deberán presentar documentación administrativa, material gráfico y audiovisual mediante enlaces públicos, además de acreditar la autorización correspondiente de Argentores o la inscripción formal de la obra ante los organismos competentes.

La selección estará a cargo de un jurado integrado por representantes del municipio, del teatro independiente y de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Los espectáculos elegidos podrán realizar hasta seis funciones consecutivas, con horario establecido a las 16.