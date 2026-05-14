14 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza abrió la convocatoria para el ciclo Ciudad de los Chicos 2026

El llamado de la MUnicipalidad de Mendoza está dirigido a compañías, grupos, solistas y elencos mendocinos que produzcan espectáculos destinados a las infancias.

Ciudad de los chicos 2026, organizado por la Municipalidad de Mendoza.

Ciudad de los chicos 2026, organizado por la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza, a través de su Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo, lanzó la convocatoria para integrar la programación del ciclo Ciudad de los Chicos 2026, una de las propuestas culturales más importantes de las vacaciones de invierno en la provincia.

El llamado está dirigido a grupos, compañías, solistas y elencos mendocinos que desarrollen espectáculos destinados a las infancias, incluyendo propuestas de teatro, títeres, marionetas, música, clown, circo, magia y otras expresiones escénicas.

Lee además
Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 14 de mayo.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 14 de mayo
Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 13 de mayo.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 13 de mayo

Cuándo y dónde se realizará el ciclo organizado por la Municipalidad de Mendoza

La edición 2026 se desarrollará del 6 al 19 de julio en distintos espacios culturales de la ciudad, entre ellos la Nave Cultural, el Teatro Julio Quintanilla y el Teatrino de Plaza Independencia.

La propuesta busca fortalecer la producción artística local, generar espacios de encuentro para las familias y consolidar a la capital mendocina como un polo turístico-cultural durante el receso invernal.

image

Quiénes pueden participar y cómo inscribirse

Podrán postularse tanto espectáculos estreno como reposiciones, priorizándose aquellas obras estrenadas entre 2025 y 2026. Las funciones previstas en el Teatrino de Plaza Independencia estarán destinadas exclusivamente a espectáculos adaptados a espacios abiertos y se realizarán durante los fines de semana bajo modalidad “a la gorra”.

Las inscripciones estarán habilitadas desde las 00.01 del jueves 21 de mayo hasta las 23.59 del jueves 28 de mayo de 2026, y deberán completarse exclusivamente a través del formulario web oficial.

image

Requisitos y selección para el ciclo organizado por la Municipalidad de Mendoza

Como parte del proceso, los elencos deberán presentar documentación administrativa, material gráfico y audiovisual mediante enlaces públicos, además de acreditar la autorización correspondiente de Argentores o la inscripción formal de la obra ante los organismos competentes.

La selección estará a cargo de un jurado integrado por representantes del municipio, del teatro independiente y de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Los espectáculos elegidos podrán realizar hasta seis funciones consecutivas, con horario establecido a las 16.

Temas
Seguí leyendo

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 6 de mayo

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 6 de mayo

Mendoza suma un plan irresistible: vinos, chocolates premium y una vista que enamora

Avanza en un plan estratégico para garantizar derechos de niñas y niños hasta 2030

Ritmos, deporte y vida saludable: la Municipalidad de Mendoza invita a una jornada gratuita en el Parque Central

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 6 de mayo

Después de 25 años, la Ciudad de Mendoza actualiza su Código de Edificación y seduce al mercado inmobiliario

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 6 de mayo

LO QUE SE LEE AHORA
Agua Botada, al suroeste de Malargüe (Fotos Mercedes Mendiola). video

El fenómeno OVNI resurge en Malargüe y atrae a investigadores de todo el país

Las Más Leídas

Daniel Garre, dueño de La yunta Mayorista. Foto: Mike Bartoluce video

El negocio familiar que nació en San Rafael y hoy conquista Mendoza: la historia de La Yunta Mayorista

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Con una inversión cercana a los US$210 millones, El Quemado alcanzará una capacidad instalada total de 305 MW. video

El parque solar más grande del país inaugura en Mendoza: qué impacto tendrá El Quemado en el sistema eléctrico argentino

Dura condena tras un juicio civil por mala praxis contra el Hospital Perrupato de San Martín.

Un hospital mendocino deberá pagar $214 millones por un caso de mala praxis

Crece la preocupación en San Rafael por la cantidad de personas que viven en la calle video

"La ayuda no alcanza": la dura advertencia sobre las personas en situación de calle en San Rafael