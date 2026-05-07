Ulpiano Suarez presentó el nuevo Código de Edificación y busca consolidar a la capital como polo de inversiones

Con una fuerte apuesta al desarrollo urbano, la generación de empleo formal y la llegada de nuevas inversiones, el intendente de Municipalidad de Mendoza , Ulpiano Suarez , encabezó un encuentro con más de veinte desarrolladores inmobiliarios y representantes de cámaras empresarias para presentar los alcances del nuevo Código de Edificación , una normativa que actualiza reglas que no se modificaban desde hace más de dos décadas.

Durante la presentación, el jefe comunal destacó el rol activo del municipio en un contexto económico complejo y remarcó la importancia de generar condiciones concretas para incentivar la inversión privada .

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“A pesar de que los municipios no contamos con herramientas macroeconómicas ni con presupuestos como los de la Provincia, nos involucramos activamente para acompañar la llegada de inversiones y la generación de empleo formal, en medio de la crisis que atraviesa el país”, sostuvo Suarez.

El intendente también valoró el trabajo conjunto con el sector privado y recordó que la última actualización del código urbanístico databa de hace entre 20 y 25 años .

Acompañado por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano, Eva González, y referentes del Laboratorio Urbano, Suarez explicó que el nuevo marco normativo apunta a ofrecer reglas claras, previsibilidad y una significativa simplificación de trámites para agilizar permisos y facilitar la toma de decisiones de inversión.

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Reglas claras y menos burocracia en la Municipalidad de Mendoza

Entre los principales cambios, la normativa establece parámetros concretos en materia de construcción, como alturas máximas, retiros y ocupación del suelo, eliminando márgenes de discrecionalidad administrativa y generando mayor seguridad jurídica para quienes proyectan desarrollar en la capital.

Además, incorpora nuevas zonas con usos comerciales, residenciales y mixtos adaptados a la realidad urbana de cada sector, promoviendo cercanía entre vecinos, comercios y servicios, con impacto positivo en la calidad de vida y en la valorización inmobiliaria.

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Más de dos años de trabajo técnico

La norma, aprobada por el Concejo Deliberante bajo la ordenanza 4.234/26, es el resultado de más de dos años de trabajo técnico liderado por el Laboratorio Urbano y la Coordinación de Planificación Territorial.

Del encuentro participaron representantes de importantes firmas del sector como Bravín, Kristich Desarrollos, Monteverdi Construcciones, Grupo Broda y Tierra Firme, además del Colegio de Arquitectos de Mendoza, la Cámara Argentina de la Construcción y otras entidades vinculadas a la construcción.

“Me pareció muy buena la implementación de este código. Se han tenido en cuenta muchos de los requerimientos que veníamos planteando los desarrolladores”, expresó el empresario Marcos Bravín tras la presentación.

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Una capital en expansión

Actualmente, la Ciudad registra más de 303.000 metros cuadrados en obras en ejecución, un dato que refleja el dinamismo del sector privado y la confianza de desarrolladores e inversores en el crecimiento sostenido de la capital mendocina.

Con esta actualización normativa, la comuna busca sentar las bases de una ciudad más moderna, ordenada y preparada para acompañar la demanda habitacional, comercial y productiva de los próximos años.