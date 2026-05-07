Medios Andinos dice presente en la Fiesta Nacional de la Ganadería con un imponente stand en General Alvear

En el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas , Medios Andinos marca una fuerte presencia institucional y periodística con un stand de primer nivel ubicado en un punto estratégico del predio ferial, en la intersección de calle 7 y Ruta Nacional 188, en General Alvear.

Desde el centro neurálgico de la exposición, miles de visitantes pueden observar un espacio especialmente diseñado para acercar la experiencia de los medios al público, con la participación de Sitio Andino, Cadena Andina, CTC, TVA, Canal 6, Proa y Radio Aconcagua como alianza estrategica de comunicación junto a Diario Los Andes , marcas que forman parte de una cobertura integral de uno de los eventos productivos y sociales más importantes de la provincia.

Grupo Lorenzo en la Fiesta Nacional de la Ganadería: innovación, nuevas marcas y soluciones para la industria

Medios Andinos junto a Diario Los Andes en la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.

Con transmisiones, entrevistas, generación de contenidos y una fuerte presencia visual , el stand se convirtió rápidamente en uno de los puntos de referencia dentro del predio, acompañando de cerca cada jornada de la fiesta y llevando toda la información en tiempo real a mendocinos y visitantes.

fiesta de la ganadería 2026, stand Medios Andinos

El viernes Multimedios Andinos sorteará un moto eléctrica

Además y funcional con el evento se ha dispuesto de distintos juegos de entretenimiento para chicos y grandes con importante premios y beneficios. Para mañana viernes se sorteará un moto eléctrica, entre todos los cupones que se distribuyan en las urnas ubicadas para la ocasión.

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La apuesta de Multimedios Andinos reafirma el compromiso de ambos grupos con la cobertura federal, el desarrollo productivo y la conexión directa con los protagonistas de una celebración que año tras año reúne al campo, la industria, el comercio y la comunidad del sur mendocino.