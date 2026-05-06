Arrancó la Fiesta Nacional de la Ganadería, el mega evento que une folclore, tradición y negocios

Arrancó la 45ª edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear.

En el corazón del sur mendocino, General Alvear vuelve a latir al ritmo de la 45º Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas , una celebración que trasciende lo productivo para convertirse en símbolo de identidad y encuentro. Desde este 6 de mayo, cinco días de tradición, cultura y espectáculo convocan a miles en uno de los eventos más esperados.

Organizada por la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear , la fiesta se desarrollará en el predio ferial ubicado sobre Ruta Nacional 188 y Calle 7 , con una programación que se extenderá desde este miércoles hasta el domingo 10 de mayo.

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El acto inaugural está previsto para este mediodía, marcando el inicio de una agenda que combina espectáculos musicales, exposiciones, jornadas técnicas y tradiciones criollas.

Uno de los grandes atractivos será el artistario de primer nivel , que animará cuatro noches de espectáculos. La jornada inaugural tendrá como figura central a Los Manseros Santiagueños , un emblema del folclore argentino , acompañados los siguientes artistas locales:

Lu Ucuza y los Musiquero,

De Buena Cepa,

Los Bandalos.

fiesta nacional de la ganadería 2026 peña de la fiesta Los artistas que colmarán de música y tradición la Fiesta Nacional de la Ganadería. Foto: Gentileza Fiesta Nacional de la Ganadería.

El jueves será el turno de Campedrinos, el dúo que ha ganado popularidad entre las nuevas generaciones tras destacadas presentaciones en festivales nacionales. El escenario lo compartirá con:

Mía Rubio (Ganadora del Viejo Verde),

Angel Nieto,

Sencillito y de alpargatas,

Grupo Herencia.

El viernes subirá al escenario Algarroba.com, celebrando sus 25 años de trayectoria, en una noche donde además se elegirá a la nueva Embajadora Nacional de la Ganadería. También musicalizarán esta noche:

La viajera,

Lua Morena,

Embajadoras,

Guardamontes.

El cierre musical llegará con el DJ Pipo, quien protagonizará la denominada “Fiesta de la Fiesta”, una propuesta bailable que apunta a diversificar el público del evento.

fiesta nacional de la ganadería 2026 fiesta de la fiesta dj pipo El popular DJ Pipo, conocido como el “Bizarrap de la cumbia”, cerrará la Fiesta de la Fiesta el sábado 9 de mayo. Foto: Gentileza Fiesta Nacional de la Ganadería.

“Charlas y jornadas técnicas: conocimiento para el campo

Más allá de los shows, el evento ofrece una expo comercial, industrial y ganadera con cerca de 300 stands, consolidándose como una vidriera clave para el desarrollo económico regional. En paralelo, se desarrollarán jornadas técnicas y charlas especializadas, entre las que se destaca la participación del economista Santiago Bulat, quien brindará la disertación titulada “Economía simple, objetiva y previsible”. Esta tendrá un costo de $30.000 para el público general, pero para Socios el valor desciende a $15.000.

fiesta nacional de la ganadería 2026 santiago bulat charla Santiago Bulat dará una charla sobre “Economía simple, objetiva y previsible”. Foto: Gentileza Fiesta Nacional de la Ganadería.

También habrá exposiciones de referentes del ámbito agropecuario sobre gestión empresarial, genética y alimentación animal, apuntadas a productores y profesionales del sector.

Tradición viva: cabalgatas, cultura y participación

El viernes será, como es tradición, el día ganadero por excelencia. Durante esa jornada se llevará a cabo el acto inaugural de la Expo Ganadera y el esperado Remate de Hacienda, con más de 1500 cabezas a cargo de las firmas Aguirre Vázquez y Bressan y Cia SRL. Además, habrá actividades como el Encuentro de Escuelas Agrotécnicas, demostraciones de bienestar animal y la denominada Jura Paralela.

Uno de los momentos más simbólicos será el ingreso de la Cabalgata “Uniendo Pagos”, una travesía criolla que une Unión (San Luis) con General Alvear tras varios días a caballo, reafirmando el espíritu federal y tradicional de la fiesta. A esto se suman propuestas culturales como el Encuentro de Cuentos de Fogón, que tendrá lugar el jueves y que pone en valor la literatura regional.

El sábado, el protagonismo estará puesto en el 5° Torneo Nacional de Pruebas de Riendas, una competencia ecuestre que reúne a 36 binomios clasificados en distintas categorías, consolidándose como uno de los eventos más esperados dentro del calendario de actividades rurales.

fiesta nacional de la ganadería 2026 jineteada general alvear El sábado 9 de mayo, el protagonismo estará puesto en el 5° Torneo Nacional de Pruebas de Riendas.

Sin embargo, uno de los platos fuertes será el tradicional Almuerzo de la Ganadería, conocido como “la vedette” del evento. Allí, los costillares a la llama se convierten en el centro de la escena, en una postal que convoca tanto a visitantes como a referentes políticos y productivos. Este espacio funciona, además, como un ámbito de encuentro donde se visibilizan reclamos e inquietudes del sector agropecuario. Como cada año, entre los asistentes se sorteará una camioneta Ford Ranger0 km.

El cierre llegará con el Festival de Jineteada, considerado uno de los más importantes del país en su tipo. Con más de 75 montas en categorías como clina, basto y grupa, contará con la participación de tropillas campeonas de Jesús María y la presencia, por primera vez, del jurado brasileño Gercison Pinheiro Machado. Este espectáculo pondrá el broche final a una celebración que combina tradición, producción y entretenimiento.

Fiesta de la Ganadería, costillar, galería "La "vedette" de la Fiesta Nacional de la Ganadería: los costillares a la llama. Foto: Yemel Fil

Con más de 60.000 visitantes esperados, la Fiesta Nacional de la Ganadería no solo reafirma su lugar como la mayor celebración del oeste argentino, sino que también consolida a General Alvear como un punto estratégico para el desarrollo del sector agroindustrial y cultural. Nacida en 1982 como la Feria del Ternero Mendocino y nacionalizada en 1995, la fiesta continúa creciendo año tras año, ampliando su propuesta y su impacto en toda la región.