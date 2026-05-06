San Rafael vuelve a levantar los pañuelos: ya buscan bailarines para el Pericón más grande del país

En la previa de los festejos por el 216° aniversario de la May Revolution, San Rafael ya comenzó la cuenta regresiva para una de sus celebraciones más emblemáticas: el tradicional “Pericón más grande de la Argentina” .

La actividad se realizará el próximo 24 de mayo en la Villa 25 de Mayo , donde desde el mediodía habrá patios de comida y espectáculos artísticos. El gran baile patrio está previsto para las 15 horas.

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Desde la organización informaron que ya se encuentra habilitada la inscripción para todos aquellos grupos, instituciones y vecinos que quieran sumarse a esta nueva edición.

“La propuesta incluye grupos de danza, escuelas, clubes, gimnasios, uniones vecinales, entre otros”, explicó Omar Lesa, integrante de la Dirección de Cultura.

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Ensayos en todo el departamento de San Rafael

Quienes participen podrán prepararse en los talleres municipales de danza distribuidos en distintos barrios de Ciudad y distritos, con un total de 17 academias habilitadas para los ensayos.

Además, quienes no puedan asistir de manera presencial también tendrán la posibilidad de practicar desde sus casas a través del video tutorial realizado por el Ballet Municipal.

“Invitamos a toda la comunidad a sumarse a la nueva edición del Pericón. Con mucho orgullo levantamos una vez más nuestros pañuelos y celebramos el ser argentinos”, expresó Lesa.

Las actividades se realizarán el próximo domingo 24 desde el mediodía en la Villa 25 de Mayo. Desde las 12.00 horas habrá patios de comida y shows artísticos, mientras que el Pericón se bailará desde las 15. En este marco ya está abierta la inscripción para aquellos grupos que se quieran sumar a bailar.

Conjuntos, entidades y escuelas que quieran sumarse ya pueden anotarse a través del formulario: https://acortar.link/PERICON2026. “La propuesta incluye grupos de danza, escuelas, clubes, gimnasios, uniones vecinales, entre otros”, explicó Omar Lesa, de la Dirección de Cultura.