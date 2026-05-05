La UTN San Rafael logró un histórico contacto con astronautas en la Estación Espacial Internacional

En San Rafael se vivió un hecho histórico para Mendoza.

La Universidad Tecnológica Nacional San Rafael protagonizó este martes 5 de mayo un hecho histórico para Mendoza al concretar, por primera vez, un contacto directo con la International Space Station .

La comunicación se realizó a las 11:12 de la mañana y marcó un antes y un después en materia educativa, científica y tecnológica para la región, consolidando a San Rafael como protagonista de un acontecimiento sin precedentes .

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El proyecto comenzó hace dos años, cuando la casa de estudios decidió postularse para formar parte de un programa internacional que permite este tipo de experiencias con la estación orbital.

Luego de atravesar distintas etapas de evaluación y validación técnica, la institución logró ser seleccionada para concretar el esperado contacto.

Un trabajo conjunto entre ciencia y radioafición en San Rafael

El operativo técnico contó con el acompañamiento del Radioclub San Rafael, AMSAT y MTC Antenas, quienes aportaron el soporte necesario para establecer la comunicación con éxito.

El histórico enlace no solo representa un logro para la comunidad universitaria, sino también un impulso para el desarrollo científico y tecnológico de toda la provincia.

Contacto con el espacio desde San Rafael