San Rafael refuerza el alumbrado en El Nihuil con nuevas luces led y reparaciones integrales

Luminarias led en distritos de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de San Rafael continúa avanzando con su plan de mejora del alumbrado público y en los últimos días concretó un importante operativo de recuperación de luminarias en el distrito de El Nihuil, donde además se sumaron nuevos equipos con tecnología led en la zona de la costanera.

Las tareas estuvieron a cargo de cuadrillas del área de Electrotecnia, que realizaron la reparación de luminarias existentes y, al mismo tiempo, avanzaron con la reconversión de equipos de sodio a tecnología led en el sector ubicado frente al lago, a la altura del hotel.

Cabe recordar que tiempo atrás el municipio ya había instalado más de un centenar de luminarias led en el casco urbano del distrito, incluyendo la plaza y el bulevar, y con estas nuevas incorporaciones continúa ampliando la cobertura con tecnología de bajo consumo.

image Con las luminarias led, más eficiencia energética y mayor seguridad Desde el municipio destacaron que estas acciones apuntan a optimizar la calidad del servicio de alumbrado público, mejorar la eficiencia energética y brindar mayor seguridad tanto a vecinos como a turistas que visitan la zona.

image Los operativos también llegaron a Valle Grande y Balloffet En paralelo, otras cuadrillas municipales trabajaron en Valle Grande, donde se desarrolló un operativo de relevamiento y reparación de equipos que se encontraban fuera de funcionamiento. Por otra parte, los trabajos continúan sobre la avenida Balloffet, en el tramo comprendido entre Juan XXIII y Los Sauces, donde se detectaron varias luminarias con fallas y se avanza en su recuperación.