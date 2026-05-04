4 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
San Rafael

San Rafael refuerza el alumbrado en El Nihuil con nuevas luces led y reparaciones integrales

Cuadrillas municipales de San Rafael avanzaron con tareas de reparación y reconversión tecnológica en El Nihuil, donde además se instalaron nuevos equipos led frente al lago

Luminarias led en distritos de San Rafael.

Luminarias led en distritos de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael continúa avanzando con su plan de mejora del alumbrado público y en los últimos días concretó un importante operativo de recuperación de luminarias en el distrito de El Nihuil, donde además se sumaron nuevos equipos con tecnología led en la zona de la costanera.

Las tareas estuvieron a cargo de cuadrillas del área de Electrotecnia, que realizaron la reparación de luminarias existentes y, al mismo tiempo, avanzaron con la reconversión de equipos de sodio a tecnología led en el sector ubicado frente al lago, a la altura del hotel.

Lee además
El hecho es investigado como averiguación de muerte

Conmoción en San Rafael por la muerte de ciudadano chileno en el Dique Agua del Toro
Todos los ocupantes debieron ser trasladados al hospital local con lesiones de diversa consideración.

Perdió el control y cayó al vacío: cuatro heridos en un impactante vuelco en San Rafael

Cabe recordar que tiempo atrás el municipio ya había instalado más de un centenar de luminarias led en el casco urbano del distrito, incluyendo la plaza y el bulevar, y con estas nuevas incorporaciones continúa ampliando la cobertura con tecnología de bajo consumo.

image

Con las luminarias led, más eficiencia energética y mayor seguridad

Desde el municipio destacaron que estas acciones apuntan a optimizar la calidad del servicio de alumbrado público, mejorar la eficiencia energética y brindar mayor seguridad tanto a vecinos como a turistas que visitan la zona.

image

Los operativos también llegaron a Valle Grande y Balloffet

En paralelo, otras cuadrillas municipales trabajaron en Valle Grande, donde se desarrolló un operativo de relevamiento y reparación de equipos que se encontraban fuera de funcionamiento.

Por otra parte, los trabajos continúan sobre la avenida Balloffet, en el tramo comprendido entre Juan XXIII y Los Sauces, donde se detectaron varias luminarias con fallas y se avanza en su recuperación.

Temas
Seguí leyendo

El fútbol de Mendoza y el país despide al histórico Roque "Chivo" Avallay, ídolo y campeón en los 70

Después de años de espera, un histórico barrio de San Rafael ya tiene sus calles asfaltadas

Empleo, inversiones y minería: los ejes que Petri abordó con empresarios en Malargüe

Nuevos legisladores en San Rafael: quiénes asumieron y cómo queda el Concejo Deliberante

Misterio en Mendoza: viajaba con restos de hace 300 millones de años en su auto

Un médico de San Rafael advirtió sobre los certificados de vacunación falsos

Tradicionales en San Rafael: más de 85 pilotos y grandes finales en Las Paredes

Incautan marihuana en un micro al Sur de Mendoza y cae el destinatario en Neuquén

LO QUE SE LEE AHORA
la garrafa en tu barrio: cuanto cuesta y donde conseguirla del 4 al 9 de mayo

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 4 al 9 de mayo

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

En un escenario global estudiantes de Mendoza se destacaron en robótica

Estudiantes de Mendoza logran segundo puesto en robótica internacional en Houston

Conocé cómo Mendoza digitaliza el sistema de agua y cloacas con un sistema predictivo inédito.

Mendoza digitaliza datos sobre agua y cloacas con un sistema predictivo inédito: ¿de qué se trata?