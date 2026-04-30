30 de abril de 2026
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Fósil

Secuestran fósiles de más de 300 millones de años en un control camino a San Rafael

Gendarmería Nacional incautó varias rocas con fósiles marinos que se encontraban en el interior de un automóvil conducido por un hombre.

Secuestran fósiles de más de 300 millones de años en un control camino a San Rafael
Secuestran fósiles de más de 300 millones de años en un control camino a San Rafael Foto: Gendarmería Nacional
 Por Luis Calizaya

Un hallazgo sorprendente se produjo camino a San Rafael, cuando en un control rutinario de Gendarmería Nacional encontraron en el interior de un vehículo más de 30 rocas que resultaron ser fósiles de millones de años de antigüedad. Los elementos fueron secuestrados y el conductor fue sancionado por infringir la Ley Nacional de Patrimonio Cultural.

Secuestro Fósiles - 30 abril - San Rafael (1)
El conductor enfrenta sanciones económicas y penales.

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El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 2.998 de la Ruta Nacional N.º 40, entre las ciudades de Malargüe y San Rafael, donde efectivos del Escuadrón 29 “Malargüe” de Gendarmería Nacional montaron un control vehicular. Allí detuvieron un automóvil conducido por un hombre y, al inspeccionarlo, detectaron un total de 33 rocas.

Ante la particularidad del hallazgo, los gendarmes establecieron que se trataba de piezas fósiles conocidas como ammonites, un grupo de invertebrados marinos extintos hace más de 300 millones de años.

Tras confirmarse su valor como bienes culturales, el conductor fue imputado por infringir la Ley N.º 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que regula su preservación y prohíbe su destrucción, comercialización o tráfico ilegal, al tiempo que establece que estos hallazgos son de dominio público provincial.

Además del secuestro y resguardo de las piezas, dispuesto por la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, el responsable deberá enfrentar sanciones que pueden ir desde multas económicas hasta consecuencias penales.

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