Secuestran fósiles de más de 300 millones de años en un control camino a San Rafael Foto: Gendarmería Nacional

Un hallazgo sorprendente se produjo camino a San Rafael , cuando en un control rutinario de Gendarmería Nacional encontraron en el interior de un vehículo más de 30 rocas que resultaron ser fósiles de millones de años de antigüedad . Los elementos fueron secuestrados y el conductor fue sancionado por infringir la Ley Nacional de Patrimonio Cultural .

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El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 2.998 de la Ruta Nacional N.º 40 , entre las ciudades de Malargüe y San Rafael , donde efectivos del Escuadrón 29 “Malargüe” de Gendarmería Nacional montaron un control vehicular. Allí detuvieron un automóvil conducido por un hombre y, al inspeccionarlo, detectaron un total de 33 rocas .

Ante la particularidad del hallazgo, los gendarmes establecieron que se trataba de piezas fósiles conocidas como ammonites , un grupo de invertebrados marinos extintos hace más de 300 millones de años .

Tras confirmarse su valor como bienes culturales, el conductor fue imputado por infringir la Ley N.º 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que regula su preservación y prohíbe su destrucción, comercialización o tráfico ilegal, al tiempo que establece que estos hallazgos son de dominio público provincial.

Además del secuestro y resguardo de las piezas, dispuesto por la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, el responsable deberá enfrentar sanciones que pueden ir desde multas económicas hasta consecuencias penales.