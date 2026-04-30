La Suprema Corte de Justicia de Mendoza habilitó un sistema online para buscar bienes secuestrados

La herramienta incluye imágenes y descripciones detalladas de los objetos secuestrados - Ilustrativa

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza puso en marcha un nuevo servicio digital que permite a los ciudadanos consultar el estado y la ubicación de bienes bajo custodia judicial . La herramienta incluye imágenes y descripciones detalladas de los objetos secuestrados, con el objetivo de facilitar su identificación.

#Sociedad | Justicia a un clic: Mendoza lanzó un buscador online de bienes secuestrados La Suprema Corte de Justicia de Mendoza puso en funcionamiento la plataforma "Consulta de Secuestros Judiciales". pic.twitter.com/wJ0oZ9eEde

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El sistema, denominado Consulta de Secuestros Judiciales , había sido anticipado por el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay Cueli , durante la apertura del Año Judicial. Se trata de una plataforma online orientada a fortalecer la transparencia y mejorar el acceso ciudadano a información vinculada con bienes secuestrados en causas judiciales.

En esta primera etapa, estarán disponibles los objetos incautados durante los años 2025 y 2026 , organizados en once categorías . Una vez localizado el bien, el sistema permite descargar un archivo PDF con los datos del secuestro y la información sobre el tribunal o fiscalía interviniente.

Modernización y digitalización

Este desarrollo se enmarca en las políticas de modernización y digitalización impulsadas por la Suprema Corte, con el objetivo de ofrecer servicios más ágiles, accesibles y eficientes.

moto secuestro robo En esta primera etapa, estarán disponibles los objetos incautados durante los años 2025 y 2026 - Ilustrativa

La herramienta permite a los usuarios realizar consultas de manera remota, evitando traslados innecesarios y optimizando los tiempos de gestión.

Cómo acceder al sistema de consultas

El acceso se realiza a través del sitio oficial del Poder Judicial de Mendoza, dentro del apartado "Portal de Servicios Ciudadanía". Una vez allí, se debe seleccionar la opción "Consulta de Secuestros Judiciales" y luego hacer clic en "realizar consulta".

El sistema permite filtrar la búsqueda entre distintas categorías, entre ellas:

Aires acondicionados

Bicicletas

Computación

Electricidad

Electrodomésticos

Electrónica

Heladeras y freezers

Instrumentos musicales

Motor

Teléfonos y radio transmisores

Televisores

Además, cada registro incluye fotografías del bien y la posibilidad de descargar un PDF con los detalles del secuestro.

Si bien la normativa vigente establece el decomiso de bienes secuestrados luego de seis meses, desde la Suprema Corte señalaron que el objetivo es facilitar la restitución a sus propietarios.

Autos secuestrados.jpeg Desde la Suprema Corte señalaron que el objetivo es facilitar la restitución a sus propietarios

Por ese motivo, el sistema permite consultar objetos correspondientes a años anteriores, ampliando las posibilidades de recuperación.

Toda consulta realiza a través del sistema online. No se realizan entregas o exhibiciones en tribunales, ni oficinas fiscales.

Qué hacer si encontrás un bien en el sistema

Los ciudadanos que identifiquen sus pertenencias deberán presentarse en las sedes judiciales correspondientes:

En el Gran Mendoza y Valle de Uco , dirigirse al Polo Judicial Penal (Plantamura y Atahualpa, Ciudad).

, dirigirse al (Plantamura y Atahualpa, Ciudad). En la Segunda y Tercera Circunscripción, acudir a las respectivas sedes administrativas.

Allí, el tribunal u oficina fiscal emitirá la orden de entrega, documento indispensable para retirar el bien. Se recomienda concurrir con documentación respaldatoria, como facturas, comprobantes de compra o denuncias previas.

La implementación de este sistema representa un nuevo paso en materia de acceso a la información pública y transparencia judicial, al brindar a la comunidad una herramienta digital, confiable y de fácil uso.