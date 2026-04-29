29 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Policía de Mendoza

La Policía de Mendoza salvó a una beba que atravesó un episodio de ahogo en Godoy Cruz

Una beba de tres meses fue trasladada de urgencia al hospital Notti tras sufrir un episodio de ahogo durante la lactancia. Los detalles de la intervención.

Una vez en el hospital Notti, la beba fue recibida por el equipo médico, que realizó maniobras de reanimación
Una vez en el hospital Notti, la beba fue recibida por el equipo médico, que realizó maniobras de reanimación Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Policiales

Una beba de apenas tres meses logró ser estabilizada luego de sufrir un episodio de ahogo en una vivienda de Godoy Cruz. La rápida intervención de efectivos de la Policía de Mendoza fue clave para asistirla en los primeros minutos y garantizar su traslado urgente al hospital Notti.

El episodio se registró cerca de las 7.40 de este miércoles, en un domicilio ubicado sobre calle Mármol. En ese momento, personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) se encontraba realizando maniobras operativas en la zona cuando recibió un alerta sobre una menor con dificultades respiratorias.

Lee además
Uno de los allanamientos realizados este jueves en Guaymallén. 

El hijo de una jueza fue detenido en los allanamientos de Guaymallén

Uno de los allanamientos en Guaymallén.

Allanamientos masivos en Guaymallén: el motivo y qué secuestraron

De inmediato, los efectivos se desplazaron hacia el lugar junto con personal de la Comisaría 34°, arribando en cuestión de minutos.

Asistencia en el lugar y traslado urgente

Al llegar al domicilio, los policías entrevistaron a la madre de la beba, quien explicó que la niña había sufrido un episodio de ahogo mientras era amamantada.

Los efectivos actuaron con rapidez brindando una primera asistencia, evaluando el estado de la menor y determinando la necesidad de un traslado urgente a un centro de mayor complejidad.

policía, operativo, policía de mendoza
La madre de la beba explicó que la niña había sufrido un episodio de ahogo mientras era amamantada

La madre de la beba explicó que la niña había sufrido un episodio de ahogo mientras era amamantada

Ante la emergencia, se dispuso su traslado inmediato en un móvil policial, con acompañamiento y cobertura durante todo el recorrido para garantizar la llegada en el menor tiempo posible.

Una vez en el hospital Notti, la beba fue recibida por el equipo médico, que realizó maniobras de reanimación logrando estabilizarla.

Según informaron fuentes del nosocomio, la menor presentó vómitos y posteriormente recuperó el llanto, un signo positivo dentro del cuadro. Finalmente, quedó internada en observación con diagnóstico de crisis de ahogo, bajo seguimiento profesional.

Temas
Seguí leyendo

En Malargüe asaltan a un joven en plena calle

Así fue el megaoperativo global contra redes de abuso infantil que involucró a Mendoza

Histórico fallo por abuso sexual en un caso de grooming

Misterio en Las Heras: hallaron a una persona sin vida en un zanjón

Violencia, desesperación y un trágico final: el crimen que sacudió a Las Heras cumple un año

Padre e hijo, detenidos por matar durante un asalto en Guaymallén

Pagó fianza y quedó libre el hombre que atropelló, mató y se fugó en Las Heras

Qué delitos investigará la nueva Unidad Fiscal de Flagrancia en Mendoza y quién quedó a cargo

LO QUE SE LEE AHORA
Facundo Chavarini tenía 28 años. Falleció el sábado tras ser atropellado en Las Heras. 

Pagó fianza y quedó libre el hombre que atropelló, mató y se fugó en Las Heras

Las Más Leídas

El oficialismo se presentaría en una lista de unidad y evita la fragmentación. video

Se baja una fórmula y el oficialismo en la UNCuyo se encamina a una lista de unidad

El objetivo principal del programa es garantizar el bienestar de los animales

Compromiso en plena montaña: así es el día a día del equipo veterinario del Aconcagua

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo.

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo

Violencia de género en Pilar: detuvieron a un empresario tras la viralización de videos donde golpeaba a su ex pareja video

Las cámaras de seguridad lo grabaron dándole una paliza a su ex y finalmente terminó tras las rejas

Facundo Chavarini tenía 28 años. Falleció el sábado tras ser atropellado en Las Heras. 

Pagó fianza y quedó libre el hombre que atropelló, mató y se fugó en Las Heras