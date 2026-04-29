La Policía de Mendoza salvó a una beba que atravesó un episodio de ahogo en Godoy Cruz

Una vez en el hospital Notti, la beba fue recibida por el equipo médico, que realizó maniobras de reanimación Foto: Yemel Fil

Una beba de apenas tres meses logró ser estabilizada luego de sufrir un episodio de ahogo en una vivienda de Godoy Cruz . La rápida intervención de efectivos de la Policía de Mendoza fue clave para asistirla en los primeros minutos y garantizar su traslado urgente al hospital Notti .

El episodio se registró cerca de las 7.40 de este miércoles, en un domicilio ubicado sobre calle Mármol. En ese momento, personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) se encontraba realizando maniobras operativas en la zona cuando recibió un alerta sobre una menor con dificultades respiratorias.

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De inmediato, los efectivos se desplazaron hacia el lugar junto con personal de la Comisaría 34°, arribando en cuestión de minutos.

Al llegar al domicilio, los policías entrevistaron a la madre de la beba, quien explicó que la niña había sufrido un episodio de ahogo mientras era amamantada.

Los efectivos actuaron con rapidez brindando una primera asistencia, evaluando el estado de la menor y determinando la necesidad de un traslado urgente a un centro de mayor complejidad.

policía, operativo, policía de mendoza La madre de la beba explicó que la niña había sufrido un episodio de ahogo mientras era amamantada Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Ante la emergencia, se dispuso su traslado inmediato en un móvil policial, con acompañamiento y cobertura durante todo el recorrido para garantizar la llegada en el menor tiempo posible.

Una vez en el hospital Notti, la beba fue recibida por el equipo médico, que realizó maniobras de reanimación logrando estabilizarla.

Según informaron fuentes del nosocomio, la menor presentó vómitos y posteriormente recuperó el llanto, un signo positivo dentro del cuadro. Finalmente, quedó internada en observación con diagnóstico de crisis de ahogo, bajo seguimiento profesional.