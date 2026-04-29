Histórico fallo por abuso sexual tras un caso de grooming: qué dicen los especialistas

La Justicia argentina dictó un fallo que marca un antes y un después en la forma de entender el abuso sexual en entornos digitales . En un reciente juicio realizado en Morón, un hombre fue condenado a 20 años de prisión pese a no haber tenido contacto físico con la víctima.

El caso se basó en un contexto de grooming, donde el acusado manipuló psicológicamente a una menor de 12 años a través de medios digitales.

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Según se probó en el proceso, la coerción ejercida llevó a la víctima a realizar actos sexuales sobre sí misma, lo que fue considerado suficiente para configurar el delito de abuso sexual con acceso carnal, lo que generó una condena a 20 años de cárcel para el acusado.

El tribunal entendió que el abuso no requiere necesariamente contacto corporal cuando existe una clara situación de sometimiento, amenazas o manipulación.

Esta interpretación amplía el alcance legal del delito y sienta un precedente clave en la lucha contra la violencia digital.

Sobre el fallo y la importancia de marcar este precedente, habló en Aconcagua Radio el abogado penalista, Norberto Markarian, quien destacó la decisión del tribunal de considerar un abuso sexual con acceso carnal aún sin haber contacto corporal entre la víctima y victimario.

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