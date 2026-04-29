29 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Abuso sexual

Histórico fallo por abuso sexual tras un caso de grooming: qué dicen los especialistas

Especialistas en derecho penal se refirieron en Aconcagua Radio al histórico fallo por abuso sexual en un contexto de grooming.

Nuevo caso de grooming derivó en una histórica sentencia por abuso sexual.

Nuevo caso de grooming derivó en una histórica sentencia por abuso sexual.

 Por Aconcagua Radio

La Justicia argentina dictó un fallo que marca un antes y un después en la forma de entender el abuso sexual en entornos digitales. En un reciente juicio realizado en Morón, un hombre fue condenado a 20 años de prisión pese a no haber tenido contacto físico con la víctima.

El caso se basó en un contexto de grooming, donde el acusado manipuló psicológicamente a una menor de 12 años a través de medios digitales.

Lee además
De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, la imputación no resultó sorpresiva

Cruce de versiones en el caso D'Agostino: la querella cuestiona y el acusado se defiende
El delito de mayor gravedad en la denuncia es el de abuso sexual, aunque por el momento la fiscalía no avanzó con una imputación formal

La leve imputación a Marcelo D'Agostino por violencia de género

Según se probó en el proceso, la coerción ejercida llevó a la víctima a realizar actos sexuales sobre sí misma, lo que fue considerado suficiente para configurar el delito de abuso sexual con acceso carnal, lo que generó una condena a 20 años de cárcel para el acusado.

Histórico fallo por abuso sexual en una causa por grooming

El tribunal entendió que el abuso no requiere necesariamente contacto corporal cuando existe una clara situación de sometimiento, amenazas o manipulación.

Esta interpretación amplía el alcance legal del delito y sienta un precedente clave en la lucha contra la violencia digital.

Sobre el fallo y la importancia de marcar este precedente, habló en Aconcagua Radio el abogado penalista, Norberto Markarian, quien destacó la decisión del tribunal de considerar un abuso sexual con acceso carnal aún sin haber contacto corporal entre la víctima y victimario.

Escuchá la entrevista completa:

Embed

Temas
Seguí leyendo

Echaron a un médico por ebrio y denunciado por abuso sexual

Las Heras: un hombre confesó que violó y mató a su bebé de 2 meses

"Es una marca de por vida": el fuerte testimonio en la Justicia de la expareja de D'Agostino

La expareja de Marcelo D'Agostino ratificó la denuncia por abuso sexual y violencia de género

Una beba fue reanimada por la Policía tras un episodio crítico en su casa

Así fue el megaoperativo global contra redes de abuso infantil que involucró a Mendoza

Misterio en Las Heras: hallaron a una persona sin vida en un zanjón

Violencia, desesperación y un trágico final: el crimen que sacudió a Las Heras cumple un año

LO QUE SE LEE AHORA
Facundo Chavarini tenía 28 años. Falleció el sábado tras ser atropellado en Las Heras. 

Pagó fianza y quedó libre el hombre que atropelló, mató y se fugó en Las Heras

Las Más Leídas

El oficialismo se presentaría en una lista de unidad y evita la fragmentación. video

Se baja una fórmula y el oficialismo en la UNCuyo se encamina a una lista de unidad

El objetivo principal del programa es garantizar el bienestar de los animales

Compromiso en plena montaña: así es el día a día del equipo veterinario del Aconcagua

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo.

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo

Violencia de género en Pilar: detuvieron a un empresario tras la viralización de videos donde golpeaba a su ex pareja video

Las cámaras de seguridad lo grabaron dándole una paliza a su ex y finalmente terminó tras las rejas

Facundo Chavarini tenía 28 años. Falleció el sábado tras ser atropellado en Las Heras. 

Pagó fianza y quedó libre el hombre que atropelló, mató y se fugó en Las Heras