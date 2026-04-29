29 de abril de 2026
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Homicidio

Se cumple un año del homicidio de Joaquín Soto, el drama familiar que terminó en tragedia

La intervención de dos adolescentes, un contexto de violencia de género y las decisiones judiciales posteriores marcaron una historia que conmocionó a la sociedad.

Al cumplirse un año del homicidio de Joaquín Osvaldo Soto, el caso continúa generando interrogantes profundos

Al cumplirse un año del homicidio de Joaquín Osvaldo Soto, el caso continúa generando interrogantes profundos

El cuerpo de la víctima fue hallado durante la madrugada en el interior del barrio Tamarindo II, sobre calle Roosevelt. Según las pericias, el hombre recibió al menos 12 puñaladas, principalmente en el cuello, además de heridas en el abdomen y el tórax.

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La víctima del homicidio, un hombre de 40 años que hace poco había sido padre. 

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El relato de los vecinos y la escena del crimen

De acuerdo a testimonios de vecinos, los gritos que se escucharon en la zona generaron inicialmente confusión. Muchos creyeron que se trataba de un incendio. Sin embargo, al salir a la calle, se encontraron con una mujer en estado de desesperación, llorando y pidiendo ayuda.

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El cuerpo de la víctima fue hallado durante la madrugada en el interior del barrio Tamarindo II.

El cuerpo de la víctima fue hallado durante la madrugada en el interior del barrio Tamarindo II.

Fue ella quien relató que su esposo había sido atacado. Soto, gravemente herido, logró salir corriendo en dirección al Acceso Norte, donde fue asistido por vecinos y trasladado de urgencia al hospital Carrillo. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció poco después.

Los hijastros, la entrega y la confesión

Horas más tarde del hecho, los principales sospechosos (dos adolescentes de 16 y 14 años) se entregaron voluntariamente acompañados por su padre biológico. En ese momento, también pusieron a disposición de la Justicia el arma blanca utilizada en el crimen.

Ambos jóvenes confesaron haber atacado a Soto en un intento por defender a su madre, quien, según declararon, era víctima de reiterados episodios de violencia de género.

Antecedentes y contexto del caso

Con el avance de la investigación, trascendió que Soto había recuperado la libertad en enero de 2024 y contaba con antecedentes penales, entre ellos dos causas por homicidio y denuncias por violencia de género.

Este contexto fue incorporado al expediente y resultó clave para comprender la dinámica familiar que rodeaba el hecho

Intervención judicial y situación de los menores

Días después del crimen, la Justicia imputó al joven de 16 años por homicidio simple, mientras que el menor de 14 fue declarado inimputable debido a su edad, quedando bajo la órbita de organismos de protección y asistencia estatal.

El caso pasó a ser investigado por la Justicia Penal de Menores, abriendo un debate sobre los límites de la responsabilidad penal juvenil y la intervención del Estado en situaciones de violencia intrafamiliar.

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Días después del crimen, la Justicia imputó al joven de 16 años por homicidio simple. Ilustrativa

Días después del crimen, la Justicia imputó al joven de 16 años por homicidio simple. Ilustrativa

Al cumplirse un año del homicidio de Joaquín Osvaldo Soto, el caso continúa generando interrogantes profundos. La tragedia no solo dejó una víctima fatal, sino que expuso las consecuencias extremas de la violencia dentro del ámbito familiar, así como las falencias en los mecanismos de prevención y contención.

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