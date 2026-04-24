Maltrato infantil en Mendoza: agravan la imputación contra el padrastro del niño fallecido y arriesga perpetua

La causa está a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta, quien dispuso el cambio de calificación

En las últimas horas de este viernes, la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional informó que se modificó la imputación contra el padrastro del bebé de un año y nueve meses que falleció en el hospital Notti por maltrato infantil . El delito que se le atribuyó prevé una pena de prisión perpetua .

El acusado, Cristian Gonzalo Fragapane , pasó de estar imputado por homicidio en grado de tentativa a enfrentar cargos por homicidio simple calificado por alevosía , un delito que contempla pena de prisión perpetua , según lo previsto por el artículo 80 inciso 2 del Código Penal.

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El final más triste: murió el niño internado en el Notti por maltrato infantil y la causa pasó a homicidio

La causa está a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta , quien dispuso el cambio de calificación tras el fallecimiento del menor y el avance de las pericias. No se descarta que el expediente sea elevado a juicio por jurados .

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la nueva imputación se sustenta en el estado de indefensión de la víctima , ya que se trataba de un niño de corta edad, imposibilitado de defenderse.

Hospital Notti, internación, niños, pediatras, pediatría El bebé de un año y nueve meses falleció en el hospital Notti por maltrato infantil Foto: Cristian Lozano

En un primer momento, la Justicia evaluaba si las lesiones detectadas podían estar vinculadas a una patología preexistente, dado que el menor padecía epilepsia desde su nacimiento. Sin embargo, los informes médicos posteriores confirmaron la presencia de lesiones compatibles con maltrato.

Lamentablemente, el menor murió este viernes por la mañana, luego de permanecer internado desde el 20 de abril, luchando por su vida.

El deceso se produjo menos de 24 horas después de que la Justicia ordenara la detención del padrastro y formalizara la primera imputación en su contra, lo que derivó en el agravamiento de la acusación.

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El caso salió a la luz el pasado 10 de abril, cuando el niño ingresó al hospital Notti con una afección cardíaca. Durante la atención médica, los profesionales detectaron hematomas en su cuerpo, lo que encendió las alarmas.

Horas más tarde, el padre biológico del menor denunció un posible caso de maltrato, señalando como responsables a la madre del niño y a su pareja. El hombre reside en Buenos Aires desde que el pequeño tenía cinco meses.

En las primeras instancias, los especialistas no descartaban que las convulsiones propias de su cuadro epiléptico pudieran haber influido tanto en la aparición de hematomas como en su delicado estado de salud.

Sin embargo, la profundización de los estudios médicos resultó clave: los últimos informes complicaron la situación del padrastro, al evidenciar signos compatibles con agresiones. Hasta el momento, el principal acusado es el padrastro del niño, quien permanece detenido.

Por su parte, la madre no ha sido imputada ni detenida, mientras la fiscalía continúa avanzando con la investigación para determinar posibles responsabilidades.