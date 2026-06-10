10 de junio de 2026
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Femicidio

Se cumplen 13 años del femicidio de Ángeles Rawson y su madre la homenajeó con un conmovedor mensaje

La madre de Ángeles publicó una emotiva carta en redes sociales donde recordó a la adolescente. El crimen, cometido por Jorge Mangeri, fue uno de los casos más impactantes en Argentina.

Ángeles Rawson tenía 16 años cuando fue asesinada por Jorge Mangieri

Ángeles Rawson tenía 16 años cuando fue asesinada por Jorge Mangieri

Por Sitio Andino Policiales

Este 10 de junio se cumplen 13 años del femicidio de Ángeles Rawson, uno de los crímenes que más conmocionó a la Argentina. En un nuevo aniversario de su asesinato, Jimena Aduriz, madre de la adolescente, compartió una emotiva carta en redes sociales en la que expresó el dolor que aún siente por la pérdida de su hija.

"13 desde el 2013. Cuánto pesa tu ausencia, es un ataúd en mi espalda que con el paso del tiempo se hace parte de ella. Tantas cosas han pasado, tantos recuerdos que dejaron de crearse, y la paradoja es que lo siento como si hubiera sido ayer", escribió.

La publicación rápidamente generó repercusión y mensajes de apoyo para la familia de la joven, cuyo caso marcó un antes y un después en la agenda pública sobre la violencia de género.

Angeles rawson
La Justicia determinó que Ángeles fue interceptada dentro del inmueble por el portero.

La Justicia determinó que Ángeles fue interceptada dentro del inmueble por el portero.

El crimen que conmocionó al país y la condena de Jorge Mangeri

El 10 de junio de 2013, Ángeles Rawson, de 16 años, regresó de su clase de educación física y se dirigió al edificio donde vivía junto a su familia, ubicado sobre la calle Ravignani al 2300, en el barrio porteño de Palermo. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso al inmueble, pero nunca llegó a su departamento.

Durante las primeras horas de la investigación, la causa fue tratada como una búsqueda de paradero. Sin embargo, todo cambió cuando trabajadores del CEAMSE de José León Suárez encontraron el cuerpo de una adolescente entre los residuos transportados por un camión recolector. Poco después, Jimena Aduriz confirmó que se trataba de su hija.

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"Me duele demasiado y te amo de la misma forma, Mumina de mami", escribió Jimena

Con el avance de la investigación, las sospechas iniciales se fueron descartando y los elementos de prueba comenzaron a apuntar contra Jorge Mangeri, el encargado del edificio donde residía la víctima.

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Jorge Mangeri fue quien asesinó a Ángeles Rawson dentro del edificio.

Jorge Mangeri fue quien asesinó a Ángeles Rawson dentro del edificio.

La Justicia determinó que Ángeles fue interceptada dentro del inmueble por el portero, una persona a la que conocía desde hacía más de una década. Según quedó acreditado en el expediente, Mangeri aprovechó esa relación de confianza para acercarse a la adolescente y atacarla con fines de sometimiento sexual.

Durante el juicio se estableció que la joven ofreció una fuerte resistencia. La autopsia reveló múltiples lesiones compatibles con un ataque sexual y heridas defensivas. Para evitar ser descubierto, el agresor terminó sofocándola, provocándole la muerte.

Cómo intentó ocultar el cuerpo

La investigación también determinó que, tras cometer el crimen, Mangeri utilizó sogas para manipular el cuerpo de la víctima, sobre las cuales posteriormente se halló material genético que resultó clave para la causa.

En su alegato, el fiscal Fernando Fiszer explicó que el encargado introdujo el cuerpo en una bolsa de residuos y lo retiró junto con el resto de los desechos que debía sacar diariamente como parte de sus tareas laborales.

Esa maniobra permitió que el cadáver fuera trasladado en un camión recolector hasta la planta del CEAMSE, donde finalmente fue hallado. Por el crimen, Jorge Mangeri fue condenado a prisión perpetua por el delito de femicidio.

El dolor de una madre que sigue intacto

A trece años del asesinato, Jimena Aduriz volvió a recordar a su hija con palabras cargadas de emoción. "Tu pelo enmarañado, arrastrando tus pantuflas, con tu mal humor hasta que te tomabas tu té con dos tostadas y ahí empezabas a sonreír", escribió.

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Jimena Aduriz volvió a recordar a su hija con palabras cargadas de emoción.

Jimena Aduriz volvió a recordar a su hija con palabras cargadas de emoción.

También evocó los momentos compartidos en familia: "Tus comentarios graciosos que daban en el blanco y nos hacías reír". Y concluyó con uno de los pasajes más conmovedores de la carta.

"Toda esa enorme vida de 16 añitos y tu futuro, eso te y me arrebataron. Hoy no puedo ser fuerte, mi amor... Mañana seguiré. Me duele demasiado y te amo de la misma forma, Mumina de mami".

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