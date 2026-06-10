¿Habrá free shop en el paso a Chile? La medida de Milei que abre una oportunidad para Mendoza

Una nueva medida nacional abrió la puerta para que los principales pasos fronterizos del país puedan contar con free shops , un esquema que hasta ahora estaba reservado principalmente a los aeropuertos internacionales. El Paso Internacional Los Libertadores aparece entre los potenciales beneficiados.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles un nuevo régimen que permite la instalación de tiendas libres de impuestos, conocidas como free shops o duty free , en los pasos fronterizos terrestres de Argentina.

La decisión genera expectativa en Mendoza, donde el sistema internacional Cristo Redentor-Los Libertadores es uno de los cruces más transitados de Sudamérica.

La medida fue establecida a través del Decreto 438/2026 e incorpora a la legislación argentina una normativa aprobada por el Mercosur que ya se aplica en países como Brasil, Uruguay y Paraguay. A partir de ahora, podrán instalarse comercios libres de impuestos en cruces fronterizos habilitados por el Estado nacional.

¿Podría haber un free shop en Los Libertadores?

Aunque el decreto no menciona pasos específicos ni implica una habilitación automática para Mendoza, el nuevo marco legal permite que emprendimientos privados soliciten instalar este tipo de tiendas en complejos fronterizos terrestres.

En ese contexto, el sistema Cristo Redentor-Los Libertadores aparece como uno de los candidatos naturales por el volumen de tránsito que registra cada año, especialmente durante las vacaciones de invierno y verano, cuando miles de argentinos cruzan hacia Chile para realizar compras.

La normativa establece que los locales deberán obtener autorización comercial del Ministerio de Economía y la correspondiente habilitación aduanera. Además, solo podrán funcionar dentro de pasos fronterizos habilitados o en predios especialmente autorizados.

Qué se podrá comprar

El esquema será similar al que actualmente opera en los aeropuertos internacionales. Los viajeros podrán adquirir productos nacionales e importados sin determinados impuestos, siempre dentro de los límites y franquicias aduaneras vigentes para el equipaje de pasajeros.

La intención oficial es fortalecer la actividad comercial en las zonas de frontera, incentivar inversiones privadas y mejorar la competitividad frente a países vecinos que ya cuentan con este tipo de establecimientos.