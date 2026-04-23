Niño de 2 años internado en el Notti: confirman maltrato infantil e imputan al padrastro

La imputación fue formalizada este jueves en el Polo Judicial.

La justicia provincial confirmó el inicio, oficial, de una causa por tentativa de homicidio en el marco de un caso de maltrato infantil conocido días atrás, y por ende un hombre fue detenido e imputado formalmente por un intento de asesinato, por lo que quedará detenido.

Se trata de la situación por la que atraviesa un nene de 2 años, quien permanece internado en el hospital Notti con un estado de salud sumamente complicado. “ Su estado es muy grave ”, dijeron fuentes consultadas por este diario.

Denuncian maltrato a un nene de dos años pero las pericias generan incertidumbre

En un primer momento la justicia analizaba si las lesiones y salud en concreto del niño no estaban vinculadas a una vieja patología que el menor de edad presenta desde nacimiento (epiléptico), pero algunos informes confirmaron lesiones compatibles con maltratos .

Por ende, este jueves la fiscal Florencia Díaz Peralta imputó formalmente al padrastro —pareja de la madre biológica—. Se trata de Cristian Gonzalo Fragapane, quien fue acusado de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa .

Hospital Notti, internación, niños, pediatras, pediatría El niño permanece internado en grave estado en el Hospital Notti. Foto: Cristian Lozano

Confirman caso de maltrato infantil: dura imputación para un hombre

El menor ingresó al Notti el viernes 10 de abril con una afección cardíaca y los médicos detectaron algunos hematomas. Horas después, su padre biológico denunció el maltrato, apuntando contra su madre y la pareja de esta.

El denunciante, que vive en Buenos Aires desde los cinco meses de vida del niño, aseguró que su hijo era golpeado por la pareja mencionada, pero las primeras pericias generaron dudas.

Es que el menor es epiléptico y sufre constantes convulsiones, por lo que los médicos que lo atendieron no descartaron que esas afecciones puedan estar influyendo en algunos hematomas y, sobre todo, su estado de salud actual.

De esta forma, la fiscalía profundizó los estudios y los últimos informes sí complicaron a la pareja mencionada.

No obstante, por el momento el principal acusado es el padrastro, en tanto que la madre no fue imputada ni mucho menos detenida.

El caso se suma a otro hecho de maltrato infantil conocido recientemente, cuando un bebé fue internado con signos de maltrato y con una intoxicación por cocaína. Afortunadamente, la evolución de ese niño fue buena y el caso pasó a la fiscalía correccional.