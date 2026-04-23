Niño de 2 años internado en el Notti: confirman maltrato infantil e imputan al padrastro

La justicia provincial confirmó el inicio, oficial, de una causa por tentativa de homicidio en el marco de un caso de maltrato infantil conocido días atrás, y por ende un hombre fue detenido e imputado formalmente por un intento de asesinato, por lo que quedará detenido.
En un primer momento la justicia analizaba si las lesiones y salud en concreto del niño no estaban vinculadas a una vieja patología que el menor de edad presenta desde nacimiento (epiléptico), pero algunos informes confirmaron lesiones compatibles con maltratos.
Por ende, este jueves la fiscal Florencia Díaz Peralta imputó formalmente al padrastro —pareja de la madre biológica—. Se trata de Cristian Gonzalo Fragapane, quien fue acusado de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa.
El niño permanece internado en grave estado en el Hospital Notti.
Foto: Cristian Lozano
Confirman caso de maltrato infantil: dura imputación para un hombre
El menor ingresó al Notti el viernes 10 de abril con una afección cardíaca y los médicos detectaron algunos hematomas. Horas después, su padre biológico denunció el maltrato, apuntando contra su madre y la pareja de esta.
El denunciante, que vive en Buenos Aires desde los cinco meses de vida del niño, aseguró que su hijo era golpeado por la pareja mencionada, pero las primeras pericias generaron dudas.
Es que el menor es epiléptico y sufre constantes convulsiones, por lo que los médicos que lo atendieron no descartaron que esas afecciones puedan estar influyendo en algunos hematomas y, sobre todo, su estado de salud actual.
De esta forma, la fiscalía profundizó los estudios y los últimos informes sí complicaron a la pareja mencionada.
No obstante, por el momento el principal acusado es el padrastro, en tanto que la madre no fue imputada ni mucho menos detenida.