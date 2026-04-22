Grave caso de maltrato infantil en Ciudad: una pareja detenida

El menor está internado en el hospital Notti, mientras la justicia investiga el caso de maltrato infantil.

Un menor de edad de pocos meses de vida quedó internado en el hospital Notti tras haber ingresado con lesiones visibles en su cuerpo y con una intoxicación por cocaína , por lo que la justicia ordenó la inmediata detención de sus padres, sospechando un caso de maltrato infantil en una casa de la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza.

Un menor de edad de pocos meses de vida quedó internado en el hospital Notti tras haber ingresado con lesiones visibles en su cuerpo y con una intoxicación por cocaína, por lo que la justicia ordenó la inmediata detención de sus padres, sospechando un caso de maltrato infantil en una casa de la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza.

Denuncian maltrato a un nene de dos años pero las pericias generan incertidumbre

Todo ocurrió minutos antes de las 3 de este miércoles y ahora la justicia pone la lupa en lo que habría sucedido en las últimas horas en una vivienda ubicada en Vendimiadores y Perú, en el la Ciudad de Mendoza.

La mujer, de 26 años, admitió haber consumido cocaína en los últimos días cuando aún está en período de lactancia, en tanto que el padre, de 29 años, quedó aprehendido sospechado de maltrato infantil. En las próximas horas serán imputados.

Grave caso de maltrato infantil en la Ciudad de Mendoza: una pareja detenida

Según fuentes judiciales, en horas de la madrugada una pareja llevó a su bebé al hospital Central. Lo hizo en un auto particular, con la criatura en grave estado, en medio de un cuadro de convulsiones.

Captura El traslado del menor se realizó desde Vendimiadores y Perú, en la Ciudad de Mendoza. Investigan si el maltrato infantil fue en ese lugar.

Los médicos de guardia de ese centro asistencial le dieron la primera atención y luego una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado lo trasladó, de urgencia, al hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti.

Ya en ese nosocomio, los profesionales confirmaron que el niño tenía una intoxicación con cocaína y presentaba lesiones en el rostro.

Fuentes policiales consultadas por este diario confirmaron esto y agregaron que la madre, al llegar al Notti, presentaba un evidente estado de contaminación con estupefacientes. Por ende se la indagó y la mujer admitió haber consumido cocaína en los últimos días.

Cómo sigue la causa por maltrato infantil

Con este panorama, la justicia ordenó la aprehensión de los padres del menor de edad, quienes quedaron a disposición de la fiscalía de homicidios. Estos fueron identificados como Leonela Lucero (26) y Ricardo Pecora (29), quienes serían imputados en breve.

Al mismo tiempo se le dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario, quien comenzó el abordaje hacia el menor de edad y su familia.

Por estas horas se definía quién quedaría a cargo de la criatura, claro está, una vez que se recupere de las lesiones y sea dado de alta.