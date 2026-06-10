10 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 10 de junio

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 10 de junio.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 10 de junio.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra cerrado por nevadas este miércoles 10 de junio en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

Recordemos que los nuevos horarios de tránsito cuando el Paso está abierto son los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9 a 21.
  • De Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

El pronóstico para la alta montaña indica nevadas intermitentes en estos momentos zona de Portillo Chile y Las Cuevas Argentina. Se cumplen los pronósticos de nevadas hasta las 21 hs. Desde el jueves mejoran las condiciones climáticas por varios días.

Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 3°C en Uspallata, -5°C en Punta de Vacas, -8°C en Puente del Inca y -9°C en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

paso a chile los libertadores horcones.jpeg

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transpirabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Cuáles son los nuevos horarios para cruzar entre Argentina y Chile

Cabe recordar que desde este 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00 horas
  • De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas

De esta manera, la circulación nocturna quedará suspendida hasta el 31 de agosto. Es decir, que los nuevos horarios comenzaron con el cierre del túnel a las 00.00 horas de ayer y la reapertura es este el lunes 1 de junio a las 9.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Cierra el Paso a Chile este lunes: los motivos de la decisión

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 8 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este domingo 7 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este sábado 6 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este viernes 5 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este jueves 4 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 2 de junio

Lee además
Hasta cuándo permanecerá cerrado el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso a Chile: cómo seguirá el tiempo y cuándo podría abrir
Cómo estará el Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 9 de junio.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 9 de junio

Las Más Leídas

Banco Nación lanzó promociones para viajar en cuotas: cuánto cuesta una escapada

Viajes en cuotas y sin interés: qué destinos entran en la promoción del Banco Nación

El actual vicerrector y la exdecana de Filosofía y Letras quedaron en primer y segundo puesto.

Hay balotaje en la UNCuyo: Gabriel Fidel y Adriana García se medirán en segunda ronda

Conocé quiénes son los nuevos decanos de las facultades de la UNCuyo.

Una por una: qué fórmula ganó el decanato en cada Facultad de la UNCuyo

Fenómeno del Super NIño y su implicancia en el Valle de Uco. video

¿Llega un "Super Niño"? Esto podría pasar con el clima en Mendoza

Mundial 2026 en Mendoza: ¿se podrán ver las ceremonias de apertura en las escuelas?. Imagen creada con IA video

Mundial 2026: ¿se podrá ver la ceremonia de apertura en las escuelas?