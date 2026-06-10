Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 10 de junio.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7 , se encuentra cerrado por nevadas este miércoles 10 de junio en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos , según informaron desde la Coordinación Argentina.

Recordemos que los nuevos horarios de tránsito cuando el Paso está abierto son los siguientes:

El pronóstico para la alta montaña indica nevadas intermitentes en estos momentos zona de Portillo Chile y Las Cuevas Argentina. Se cumplen los pronósticos de nevadas hasta las 21 hs. Desde el jueves mejoran las condiciones climáticas por varios días.

Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 3°C en Uspallata, -5°C en Punta de Vacas, -8°C en Puente del Inca y -9°C en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

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Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transpirabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Cuáles son los nuevos horarios para cruzar entre Argentina y Chile

Cabe recordar que desde este 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00 horas

De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas

De esta manera, la circulación nocturna quedará suspendida hasta el 31 de agosto. Es decir, que los nuevos horarios comenzaron con el cierre del túnel a las 00.00 horas de ayer y la reapertura es este el lunes 1 de junio a las 9.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.