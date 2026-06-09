9 de junio de 2026
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Paritarias

Paritarias: ATE rechazó el aumento del 8% y define medidas en asamblea

El gremio consideró insuficiente la propuesta salarial para el segundo semestre para el Régimen 15 y Enfermería. Llamó a definir acciones el 17 de junio.

El sector salud nucleado en ATE se sentó en la mesa negociadora.

El sector salud nucleado en ATE se sentó en la mesa negociadora.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

Las negociaciones paritarias entre el Gobierno de Mendoza y los gremios estatales sumaron un nuevo rechazo. Tras la negativa del SUTE, ahora fue ATE quien desestimó la propuesta salarial oficial y convocó a asambleas para definir los pasos a seguir, en el marco de la discusión por el segundo semestre de 2026.

El Ejecutivo presentó para los trabajadores del Régimen 15 de Sanidad y licenciados en Enfermería un incremento del 5% en agosto y del 3% en noviembre, propuesta que ya había sido ofrecida al sector docente. Sin embargo, desde el sindicato la consideraron “insuficiente” y la rechazaron de plano.

Paritarias: rechazo de ATE y críticas al Gobierno

Desde ATE Mendoza, la delegada Romina Castro fue contundente al cuestionar la oferta. “No alcanzamos a cubrir la canasta alimentaria y no se ha cumplido con ninguno de los reclamos que venimos haciendo”, sostuvo tras la audiencia.

paritarias ATE Régimen 15 09-06-26
ATE también rechazó la primera oferta del Gobierno en la reapertura de paritarias.

ATE también rechazó la primera oferta del Gobierno en la reapertura de paritarias.

Entre los principales planteos, el gremio enumeró:

  • Pases a planta pendientes, con más de 2.300 trabajadores en situación precaria.
  • Cambios de régimen para licenciados en enfermería.
  • Pago de adicionales y productividad.
  • Falta de instancias técnicas para discutir condiciones laborales.

En la misma línea, el secretario general Roberto Macho remarcó que “ATE no puede aceptar un 8% porque es miseria” y apuntó contra el Ejecutivo al señalar que “no ha traído respuestas a los reclamos planteados en reuniones anteriores”.

Además, denunció sobrecarga en el sistema de salud, falta de insumos básicos como ropa de trabajo y situaciones de persecución laboral, lo que, según indicó, agrava el malestar en el sector.

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Roberto Macho, secretario general de ATE en Mendoza.

Roberto Macho, secretario general de ATE en Mendoza.

ATE define medidas en asambles el 17 de junio

Tras el rechazo, el sindicato avanzó en la convocatoria a instancias internas para definir medidas. El 17 de junio se realizarán asambleas del sector Salud (Régimen 15), exDesarrollo Social y Licenciados en Enfermería, en la sede de ATE Mendoza.

Desde la conducción sindical anticiparon que en esos encuentros se evaluarán posibles medidas de fuerza, en función de la evolución de la negociación paritaria.

Paritarias: cómo sigue la negociación con ATE

Pese al rechazo, las partes acordaron pasar a cuarto intermedio y continuar las negociaciones en los próximos días, según informaron desde el Gobierno provincial.

Desde el Ejecutivo sostienen que se trata de una propuesta “viable” en función de los recursos disponibles y del contexto económico, aunque por el momento no logra destrabar el conflicto con los principales gremios estatales.

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