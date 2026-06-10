Cayó otro sospechoso por el homicidio de Leandro Ontivero Díaz y ya son siete los detenidos

El detenido fue identificado con las iniciales A.R.A.L., de 20 años.

La Policía de Mendoza logró este miércoles un nuevo avance en la investigación por el homicidio de Leandro David Ontivero Díaz , ocurrido el 17 de marzo en el barrio Buena Vista de El Borbollón, departamento de Las Heras . En un operativo realizado en el distrito de Nueva California, San Martín, efectivos de la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones detuvieron a uno de los sospechosos que permanecía prófugo .

El detenido fue identificado con las iniciales A.R.A.L., de 20 años , quien era intensamente buscado en el marco de la causa por homicidio agravado que instruye la Fiscalía de Homicidios.

Según informaron fuentes policiales, la captura fue posible tras una serie de tareas investigativas . El trabajo de la Policía de Mendoza permitió reconstruir la participación de los involucrados en el hecho y determinar el posible paradero del sospechoso.

A partir de la información reunida por los investigadores, se estableció que el joven se encontraba oculto en una vivienda de la zona Este provincial. Con esos datos, se montó un operativo que permitió localizarlo.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar para evitar su detención. Sin embargo, fue rápidamente interceptado y reducido por los efectivos que participaban del procedimiento.

Siete detenidos por el homicidio

La causa está vinculada al asesinato de Leandro David Ontivero Díaz, ocurrido el 17 de marzo en El Borbollón. Desde entonces, la División Homicidios llevó adelante distintas medidas investigativas para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

detenidos homicidio Una pareja ya había sido detenida por el homicidio.

Con esta nueva detención, ya son siete los sospechosos que fueron puestos a disposición de la Justicia en el marco del expediente judicial.

Tras su captura, el joven fue trasladado para cumplir con las medidas procesales correspondientes y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios, que busca avanzar en el esclarecimiento total del hecho y determinar el grado de participación de cada uno de los acusados.

Cómo ocurrió el crimen en Las Heras

El joven de 23 años fue asesinado a balazos durante un tiroteo ocurrido el 18 de marzo. Horas posteriores al crimen, una pareja que fue detenida luego del caso como presuntos autores del crimen. El homicidio ocurrió cerca de la 1 en el cruce de las calles Paso Hondo y Bajada Blanca.

Secuestro de armas de fuego La policía realizó allanamientos en la zona y secuestró tres armas de fuego, municiones y varios celulares.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre habría sido atacado durante un tiroteo del que participaron varias personas y luego fue hallado sin vida en el interior de su casa, donde se desplomó producto de un disparo en el cuello.

Tras el crimen, la policía realizó allanamientos en la zona y secuestró tres armas de fuego, municiones y varios celulares.