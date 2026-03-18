Violenta madrugada en Las Heras: asesinaron a un hombre tras un tiroteo

Un joven de 23 años fue asesinado a balazos durante un tiroteo ocurrido en la madrugada de este miércoles en El Algarrobal, Las Heras, en tanto que por estas horas la policía intenta determinar la participación de una pareja que fue detenida luego del caso como presuntos autores del crimen.

El homicidio ocurrió cerca de la 1 en el cruce de las calles Paso Hondo y Bajada Blanca, en esa zona de Las Heras y la víctima fue identificada como Leandro David Ontivero (23).

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Fuentes policiales confirmaron que el hombre habría sido atacado durante un tiroteo del que participaron varias personas y luego fue hallado sin vida en el interior de su casa, donde se desplomó producto de un disparo en el cuello.

Tras el crimen, la policía realizó allanamientos en la zona y secuestró tres armas de fuego, municiones y varios celulares.

Brutal homicidio en Las Heras: los detalles

Según fuentes policiales, el homicidio ocurrió en el interior del barrio Buena Vista, inaugurado recientemente, dijeron habitantes de la zona.

Secuestro de armas de fuego Las armas de fuego incautadas durante los allanamientos posteriores al homicidio en Las Heras.

Lo cierto es que cerca de la 1 de este miércoles se originó un enfrentamiento armado entre varias personas. Al parecer, todo se inició en un baldío cerca del cruce de Paso Hondo y Bajada Blanca y luego se trasladó al barrio mencionado, ubicado a pocos metros de distancia, antes de llegar a la ex cárcel de mujeres de El Borbollón.

Allí atacaron a tiros a un hombre, quien ya herido logró caminar a su casa, donde quedó sin vida en un sillón, detallaron algunos detectives.

detenidos homicidio La pareja detenida tras el homicidio. Serían imputados en las próximas horas.

Distintos llamados al 911 alertaron sobre el cuerpo sin vida de este hombre, con un disparo en el cuello, y desde ese momento trabajaron en la escena decenas de efectivos de investigaciones. En base al trabajo de los uniformados, se logró secuestrar tres armas de fuego, municiones y varios celulares, que ahora están siendo peritados.

Ahora el caso es investigado por la fiscalía de homicidios. Por el caso hay dos detenidos, sobre quienes se definirá la situación en las próximas horas.