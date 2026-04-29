Encontraron a una persona sin vida en una acequia de Las Heras: investigan qué pasó

Un cuerpo sin vida fue hallado en las últimas horas en un zanjón de Las Heras , luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una persona en el lugar. El hecho generó la intervención de personal policial , que se desplazó rápidamente hacia la zona para verificar la situación. Pasadas las 11 de la mañana, el hombre fue identificado.

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Según la información preliminar, el hallazgo se produjo en calle San Martín al 3468, pasando calle Maza hacia el norte, a unos 200 metros. Allí, se observaba a una persona boca abajo en un zanjón. Ante esta advertencia, se dispuso el traslado inmediato de efectivos hacia el sitio señalado.

Las Heras: encontraron sin vida a una persona en un zanjón de calle San Martín.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que la persona se encontraba sin signos vitales, confirmando así el fallecimiento en el lugar. De acuerdo con la cartera de Seguridad, el cuerpo fue hallado boca abajo, con el rostro sumergido en el agua hasta la altura de los odídos, a una profundidad de, al menos, 3 metros.

En principio no se observan lesiones visibles, por lo que se investiga si la muerte se produjo por causas naturales. En el lugar, además, trabajó personal de Policía Científica, UID y Bomberos del Cuartel Central, quienes llevaoron a cabo la extracción del cuerpo.

Quién era el hombre que fue hallado sin vida en Las Heras

Si bien la notificación ingresó a la comisaría alrededor de las 8:50 de la mañana, pasadas las 11 se confirmó la identidad de la víctima. Se trata de S. E. H., un hombre de 52 años que residía en un barrio de la zona.

Entre sus pertenencias, los uniformados rescataron un morral con documentación que constataba la información del masculino y un certificado de consumo problemático.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de Jurisdicción.