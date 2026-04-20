20 de abril de 2026
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Las Heras

Las Heras: balearon a un hombre durante un intento de robo

Un joven de 27 años fue baleado durante un intento de robo ocurrido en la noche del domingo en Las Heras.

Violento intento de robo en Las Heras.&nbsp;

Violento intento de robo en Las Heras. 

Archivo sitoandino.com.ar
 Por Pablo Segura

Un joven de 27 años fue baleado durante un intento de robo ocurrido en Las Heras en la noche de este domingo, cuando al menos dos sujetos armados intentaron sustraerle su celular y una campera, encontrando la resistencia de la víctima, que salvó su vida de milagro.

El robo frustrado ocurrió cerca de las 23.30 de este domingo en el interior del barrio Las Cañitas, por donde la víctima caminaba hacia su casa.

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Dos delincuentes lo asaltaron y al encontrar la resistencia del damnificado, le dispararon en una pierna. Afortunadamente, el disparo no provocó heridas de gravedad y la víctima salvó su vida milagrosamente.

En tanto que los agresores escaparon sin lograr sustraer ningún objeto de valor.

Las Heras: balearon a un hombre durante un intento de robo

Según fuentes policiales, la víctima -se reserva su identidad por protección- caminaba por la manzana B del barrio Las Cañitas, en Las Heras, cuando fue abordada por dos ladrones armados que se movilizaban en una moto.

Los delincuentes, que vestían con ropa oscura, amenazaron al hombre y le exigieron que entregara su celular y campera. Sin embargo, la víctima se resistió y allí recibió un disparo en la pierna, a la altura del muslo derecho.

El hombre fue asistido por vecinos y luego trasladado al hospital Lagomaggiore, donde recibió la primera atención. Luego quedó internado en estado de observación, fuera de peligro.

El caso es investigado por la justicia, desde donde analizan las filmaciones de las cámaras de seguridad.

Trascendió que una cámara captó el momento del hecho, aunque no se observa el instante preciso de la agresión. Con esa información, la justicia intenta dar con los asaltantes, pero hasta el momento no hay detenidos.

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