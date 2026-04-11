Tragedia en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una acequia Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Policiales







Durante la madrugada de este sábado, cerca de las 04:50, un hombre fue hallado sin vida en el interior de una acequia en la intersección de calles Las Rosas y La Totora, en Las Heras. A continuación, todos los detalles.

¿Qué se sabe del hombre hallado sin vida en una acequia de Las Heras? Según fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre en el interior de una acequia, identificado como J.O., de 51 años, aparentemente sin vida.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el individuo se encontraba boca abajo y presentaba un corte en el cuero cabelludo, compatible con una posible caída. En las inmediaciones también se halló una bicicleta.

Profesionales del SEC confirmaron el fallecimiento en el lugar.