Tragedia en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una acequia

Durante la madrugada de este sábado, cerca de las 04:50, un hombre fue hallado sin vida en el interior de una acequia en la intersección de calles Las Rosas y La Totora, en Las Heras. A continuación, todos los detalles.
11 de abril de 2026
Hallaron sin vida a un hombre en una acequia en Las Heras durante la madrugada. Conocé todos los detalles del hecho.
Durante la madrugada de este sábado, cerca de las 04:50, un hombre fue hallado sin vida en el interior de una acequia en la intersección de calles Las Rosas y La Totora, en Las Heras. A continuación, todos los detalles.
Según fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre en el interior de una acequia, identificado como J.O., de 51 años, aparentemente sin vida.
Al arribar al lugar, el personal policial constató que el individuo se encontraba boca abajo y presentaba un corte en el cuero cabelludo, compatible con una posible caída. En las inmediaciones también se halló una bicicleta.
Profesionales del SEC confirmaron el fallecimiento en el lugar.