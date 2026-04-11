11 de abril de 2026
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Las Heras

Tragedia en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una acequia

Hallaron sin vida a un hombre en una acequia en Las Heras durante la madrugada. Conocé todos los detalles del hecho.

Tragedia en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una acequia

Tragedia en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una acequia

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

Durante la madrugada de este sábado, cerca de las 04:50, un hombre fue hallado sin vida en el interior de una acequia en la intersección de calles Las Rosas y La Totora, en Las Heras. A continuación, todos los detalles.

¿Qué se sabe del hombre hallado sin vida en una acequia de Las Heras?

Según fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre en el interior de una acequia, identificado como J.O., de 51 años, aparentemente sin vida.

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Al arribar al lugar, el personal policial constató que el individuo se encontraba boca abajo y presentaba un corte en el cuero cabelludo, compatible con una posible caída. En las inmediaciones también se halló una bicicleta.

Profesionales del SEC confirmaron el fallecimiento en el lugar.

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