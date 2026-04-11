11 de abril de 2026
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Walter Bento

Dan a conocer los fundamentos de la condena a Walter Bento: cómo sigue el caso

Tras la sentencia en el primer juicio, ahora el caso Walter Bento inicia una nueva etapa en tribunales superiores.

Walter Bento continúa preso, con una condena a 18 años de cárcel.

Walter Bento continúa preso, con una condena a 18 años de cárcel.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

El caso Walter Bento, que ya tuvo su sentencia de primera instancia en febrero de este año con una condena a 16 años de cárcel para el ex juez, comenzará una nueva etapa a partir de este lunes, día en el que se conocerán los fundamentos del fallo.

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Tras este acto, la defensa del ex magistrado apelará y llevará el caso a la Cámara de Casaciones, por lo que se iniciará, oficialmente, una larga batalla judicial para que distintos tribunales superiores analicen el caso, y por ende, las condenas.

Desde el día del fallo, el 8 de febrero pasado, se espere que el Tribunal Oral Federal presidido por María Gloria André, de a conocer los fundamentos. Esto será el lunes, se cree, en el transcurso de la mañana.

Esto servirá, sobre todo, para los abogados defensores, quienes tras analizar los fundamentos realizarán una serie de planteos.

La defensa de Walter Bento ya confirmó que llevará el caso a Casación, con el objetivo de dar vuelta la condena.

Mientras tanto, los abogados del ex juez continúan esperando que se trate el pedido de prisión domiciliaria que se hizo para Walter Bento. Es que en el fallo, las juezas difirieron la respuesta de este pedido y aún hasta hoy el tribunal no se expidió.

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