Juicio a Walter Bento: la pena a cada uno de los condenados, en detalle

Por Pablo Segura 6 de febrero de 2026 - 21:58
Además del ex juez
y su familia, la sentencia conocida hoy en el mega juicio por coimas en la justicia federal, Walter Bento condenó también a otros 15 imputados que, previamente, habían sido declarados culpables, recibiendo estos, penas de hasta 8 años de cárcel.
Las juezas del Tribunal Oral Federal 2 fueron
muy duras también con el resto de los imputados y en la mayoría de los casos decidieron penas muy altas, con multas y decomisos millonarios.
Juicio a Walter Bento: uno por uno, la pena a cada uno de los condenados
Tras la audiencia de cesura que se realizó este viernes, y además de las
el TOF también penas a los integrantes de la familia Bento, dio a conocer las penas de cada uno de los en el veredicto del martes pasado. otros 15 imputados que fueron declarados culpables
Jaime Alba (abogado): 7 años de cárcel.
Culpable por asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho en 1 hecho (caso 7). En tanto que fue absuelto en uno de los casos de cohecho.
Luis Francisco Álvarez (abogado): 3 años y seis meses de cárcel.
Culpable, por asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo agravado por un hecho (caso 10). Además, fue absuelto en un caso de cohecho.
Alejandro Aramayo (abogado): 4 años y 6 meses de cárcel e inhabilitación de 5 años.
Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo agravado por dos hechos (casos 1 y 3).
Luciano Ortego: 8 años y 6 meses de cárcel, inhabilitación de 5 años.
Culpable de asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho activo agravado por 4 hechos (casos 1, 2, 3, 4, 5 y 15). En tanto que fue absuelto en dos casos de cohecho.
Leopoldo Martín Ríos: 5 años de cárcel e inhabilitación por 5 años.
Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo por 2 hechos y cohecho activo agravado por un hecho (casos 1, 3 y 8).
José Moschetti: 3 años y 6 meses de cárcel
Culpable de asociación ilícita como miembro, violación de secretos y violación de los deberes de funcionario público.
Walter Eduardo Bardinella Donoso: 4 años de cárcel.
Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo agravado por dos hechos y cohecho activo agravado por un hecho (casos 1, 2 y 3).
Pena unificada por otra condena anterior: 13 años de cárcel y seis meses de cárcel.
El abogado Luciano Ortego, uno de los que recibió pena más alta, excluyendo a Walter Bento.
Foto: Cristian Lozano
Condenas pedidas para los sobornadores José María Sanguedolce: 2 años de cárcel.
Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 9).
Pena unificada por otra condena anterior: 6 años y 6 meses de cárcel.
Alfredo Aliaga: 2 años de cárcel en suspenso.
Culpable por cohecho activo agravado en calidad de coautor en 1 hecho (caso 7).
Martín Rodolfo Bazán: 1 año y 6 meses de cárcel
Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 8), con el agravante por funcionario público (por ser policía).
Marcos Calderón: 1 año de cárcel en suspenso.
Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 4).
Daniel Gonzalo Martínez Pinto: 2 años y 6 meses de cárcel.
Culpable cohecho activo agravado por un hecho (caso 10).
Pena unificada por condena anterior: 9 años y 6 meses de cárcel.
Juan Carlos Molina: 2 años de cárcel en suspenso.
Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 3).
Pena unificada por condena anterior: 2 años y 6 meses en suspenso.
Eugenio Nasi: 2 años de cárcel en suspenso.
Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 2).
Pena unificada por condena anterior: 5 años y 6 meses de cárcel.