6 de febrero de 2026
Sitio Andino
fallo histórico

Juicio a Walter Bento: la pena a cada uno de los condenados, en detalle

La justicia condenó a 18 personas en el marco del mega juicio por coimas en la justicia federal, con el ex juez Walter Bento a la cabeza.

Histórico juicio por corrupción, con el ex juez Walter Bento a la cabeza.&nbsp;

Histórico juicio por corrupción, con el ex juez Walter Bento a la cabeza. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Además del ex juez Walter Bento y su familia, la sentencia conocida hoy en el mega juicio por coimas en la justicia federal, condenó también a otros 15 imputados que, previamente, habían sido declarados culpables, recibiendo estos, penas de hasta 8 años de cárcel.

Las juezas del Tribunal Oral Federal 2 fueron muy duras también con el resto de los imputados y en la mayoría de los casos decidieron penas muy altas, con multas y decomisos millonarios.

Mariano Fragueiro Frías, abogado de Walter Bento, anticipó que apelarán la sentencia. 
La estrategia de la defensa de Walter Bento tras la condena
Dura condena por corrupción contra el ex juez Walter Bento. 
Condena a Walter Bento: todos los bienes decomisados al ex juez federal
  • Luis Francisco Álvarez (abogado): 3 años y seis meses de cárcel.

Culpable, por asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo agravado por un hecho (caso 10). Además, fue absuelto en un caso de cohecho.

  • Alejandro Aramayo (abogado): 4 años y 6 meses de cárcel e inhabilitación de 5 años.

Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo agravado por dos hechos (casos 1 y 3).

  • Luciano Ortego: 8 años y 6 meses de cárcel, inhabilitación de 5 años.

Culpable de asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho activo agravado por 4 hechos (casos 1, 2, 3, 4, 5 y 15). En tanto que fue absuelto en dos casos de cohecho.

  • Leopoldo Martín Ríos: 5 años de cárcel e inhabilitación por 5 años.

Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo por 2 hechos y cohecho activo agravado por un hecho (casos 1, 3 y 8).

  • José Moschetti: 3 años y 6 meses de cárcel

Culpable de asociación ilícita como miembro, violación de secretos y violación de los deberes de funcionario público.

  • Walter Eduardo Bardinella Donoso: 4 años de cárcel.

Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo agravado por dos hechos y cohecho activo agravado por un hecho (casos 1, 2 y 3).

Pena unificada por otra condena anterior: 13 años de cárcel y seis meses de cárcel.

El abogado Luciano Ortego, uno de los que recibió pena más alta, excluyendo a Walter Bento.

Condenas pedidas para los sobornadores

  • José María Sanguedolce: 2 años de cárcel.

Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 9).

Pena unificada por otra condena anterior: 6 años y 6 meses de cárcel.

  • Alfredo Aliaga: 2 años de cárcel en suspenso.

Culpable por cohecho activo agravado en calidad de coautor en 1 hecho (caso 7).

  • Martín Rodolfo Bazán: 1 año y 6 meses de cárcel

Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 8), con el agravante por funcionario público (por ser policía).

  • Marcos Calderón: 1 año de cárcel en suspenso.

Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 4).

  • Daniel Gonzalo Martínez Pinto: 2 años y 6 meses de cárcel.

Culpable cohecho activo agravado por un hecho (caso 10).

Pena unificada por condena anterior: 9 años y 6 meses de cárcel.

  • Juan Carlos Molina: 2 años de cárcel en suspenso.

Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 3).

Pena unificada por condena anterior: 2 años y 6 meses en suspenso.

  • Eugenio Nasi: 2 años de cárcel en suspenso.

Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 2).

Pena unificada por condena anterior: 5 años y 6 meses de cárcel.

