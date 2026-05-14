14 de mayo de 2026
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Droga

Importante operativo en la cárcel Almafuerte: hallaron droga y celulares

El servicio penitenciario de la Provincia de Mendoza realizó un operativo en la Complejo Penitenciario N.º III Almafuerte. Hubo secuestro de droga y celulares.

El grupo FORMA realizó la requisa y posterior secuestro de droga en Almafuerte.&nbsp;

El grupo FORMA realizó la requisa y posterior secuestro de droga en Almafuerte. 

 Por Pablo Segura

Un operativo de alto impacto realizado en el Complejo Penitenciario N.º III Almafuerte permitió secuestrar 17 teléfonos celulares, una importante cantidad de droga y otros elementos prohibidos dentro de uno de los pabellones del penal más importante de la Provincia de Mendoza.

El procedimiento fue encabezado por la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA), en el marco de los controles internos que se intensificaron en las cárceles mendocinas para combatir el ingreso y circulación de droga y dispositivos de comunicación clandestinos.

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El despliegue se desarrolló en el Módulo 2 del penal y demandó más de cuatro horas y media de trabajo. De acuerdo al comunicado oficial, los detectives hallaron 17 celulares, más de 140 gramos de marihuana y 116 gramos de cocaína, entre otros objetos.

Importante operativo en la cárcel Almafuerte: hallaron droga y celulares

Según la información oficial, participaron 47 efectivos del Servicio Penitenciario de Mendoza pertenecientes a FORMA, el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP), personal de Requisa y Canes. Durante la inspección de celdas y sectores comunes del pabellón, los agentes detectaron una importante cantidad de elementos ocultos y no autorizados.

Celulares secuestro allanamiento

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron 17 teléfonos celulares, además de sustancias prohibidas escondidas dentro del módulo.

El operativo permitió incautar 141,1 gramos de marihuana y 116,8 gramos de cocaína, en un nuevo golpe a las redes internas de circulación de droga dentro del sistema penitenciario provincial.

Desde el Servicio Penitenciario señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia permanente para reforzar la seguridad y el control interno en las cárceles de la Provincia de Mendoza.

La unidad FORMA fue creada específicamente para intervenir en requisas planificadas y operativos de alto riesgo orientados a detectar celulares, armas y estupefacientes dentro de los pabellones penitenciarios.

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