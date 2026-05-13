Influenza: Mendoza se posiciona entre las provincias con mayor circulación en el país.

La provincia de Mendoza se ha consolidado como uno de los focos principales de Influenza en Argentina. De acuerdo con los datos reportados en el Boletín Epidemiológico Nacional, la provincia está entre las jurisdicciones con mayor actividad viral, por detrás de Buenos Aires, CABA y Salta .

En el contexto de Cuyo, la diferencia es drástica: Mendoza concentra 21 de los 25 casos totales de la región. Mientras tanto, San Juan y San Luis mantienen una circulación mínima , con solo dos casos detectados en cada provincia en lo que va del año.

La gripe en Mendoza satura las guardias y vacía las aulas

Se confirmó la enfermedad que afecta al intendente Marcos Calvente: cómo evoluciona

Influenza: según el Boletín Epedmiológico Nacional, Mendoza lidera los contagios en la región de Cuyo.

Influenza en Mendoza: el caso de Calvente y el impacto en pediatría

La virulencia de esta cepa quedó de manifiesto con la situación del intendente de Guaymallén, Marcos Calvente. En las últimas horas, se conoció que el jefe comunal contrajo Influenza y debió ser internado por la complejidad de su cuadro respiratorio.

Tras evolucionar favorablemente, Calvente recibió el alta médica y actualmente se encuentra en su domicilio cumpliendo con el aislamiento obligatorio.

Por otro lado, los hospitales pediátricos de la provincia enfrentan un escenario crítico. Las guardias han visto duplicada su demanda en las últimas semanas debido al adelantamiento estacional del virus. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades del hospital Humberto Notti, por día en la guardia se están atendiendo entre 300 y 400 niños.

Guardia, hospital pediátrico, notti.jpg Creció la atención en las guardias pediátricas de los hospitales públicos y privados de Mendoza.

¿Qué es la Influenza?

La influenza (o gripe) es una infección viral aguda que afecta las vías respiratorias. Aunque suele confundirse con un resfriado común, la variante circulante A(H3N2) es más agresiva y puede derivar en complicaciones graves si no se trata a tiempo.

gripe h3n2 Los cuadros de Influenza se presentan tanto en niños como en adultos.

Síntomas de alarma:

Fiebre alta repentina (superior a 38°).

Tos persistente y dolor de garganta.

Intenso dolor muscular y de cabeza.

Dificultad respiratoria (principalmente en menores).

Prevención y cuidados:

Para frenar el avance del virus, las autoridades sanitarias recomiendan:

Vacunación: es la herramienta más efectiva para reducir internaciones.

Higiene: lavado constante de manos y uso de alcohol en gel.

Ventilación: airear los ambientes diariamente.

Aislamiento: ante síntomas, no asistir a lugares públicos y consultar al médico, siguiendo el protocolo de recuperación que aplican pacientes como el intendente Calvente.

Ante este panorama de alta circulación viral, las autoridades insisten: no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano ante los primeros síntomas. El compromiso ciudadano es fundamental para descomprimir los hospitales y frenar la cadena de contagios en la provincia.