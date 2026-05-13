13 de mayo de 2026
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Mercedes-Benz Camiones y Buses: todos los detalles del nuevo Centro Industrial Zárate

Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró su Centro Industrial Zárate, una planta de última generación que posiciona a la empresa como líder indiscutido.

Mercedes-Benz Camiones y Buses: todos los detalles del nuevo Centro Industrial Zárate

Mercedes-Benz Camiones y Buses: todos los detalles del nuevo Centro Industrial Zárate

Por Sitio Andino Sociedad

La inauguración del nuevo Centro Industrial Zárate marca un hito histórico para la empresa automotriz en el país, siendo la primera planta del sector construida desde sus cimientos en 15 años. Con una inversión de USD 110 millones, este complejo de Mercedes-Benz reafirma un compromiso industrial que ya cumple 75 años en Argentina.

inauguración de Mercedes-Benz en Zárate
Mercedes-Benz Camiones y Buses celebró la inauguración oficial de su nuevo Centro Industrial Zárate

Mercedes-Benz Camiones y Buses celebró la inauguración oficial de su nuevo Centro Industrial Zárate

Un motor de empleo y eficiencia logística

El impacto económico del proyecto es contundente: la planta emplea a 500 colaboradores directos y sostiene a más de 2.000 indirectos en toda su cadena de valor. Ubicada en el kilómetro 90 de la Ruta 9, la ubicación elegida por la empresa garantiza una logística de excelencia por su cercanía al puerto. Además, la red oficial de Mercedes asegura que sus 45 puntos de atención en el país entreguen repuestos originales en un máximo de 48 horas.

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Esta nueva etapa permite que la empresa se enfoque exclusivamente en vehículos pesados, algo inédito en su historia local. La flexibilidad de la planta de Mercedes no sólo permite fabricar modelos actuales, sino que ya está preparada para escalar la producción hacia la movilidad eléctrica, siguiendo los estándares globales de Daimler Truck para los próximos años.

predio de Mercedes-Benz en Zárate
Mercedes-Benz | la nueva planta, fruto de un ciclo de inversi ones de USD 110 millones, es la primera del sector automotriz construida desde sus cimientos en Argentina en los últimos 15 años.

Mercedes-Benz | la nueva planta, fruto de un ciclo de inversi ones de USD 110 millones, es la primera del sector automotriz construida desde sus cimientos en Argentina en los últimos 15 años.

El liderazgo de Mercedes en números reales

Las cifras respaldan la magnitud de la inversión: la empresa domina el mercado con un 33,4% de participación en camiones y un impresionante 61,3% en buses. En Zárate, Mercedes-Benz ya produce los modelos Accelo y Atego, además de los chasis OH y OF. Un diferencial clave es la planta REMAN, donde la empresa reindustrializa componentes con garantía de fábrica, habiendo entregado ya más de 9.600 piezas bajo este sistema.

vehículos pesados de Mercedes-Benz
Achim Puchert, CEO de Mercedes-Benz Trucks: “La inauguración de nuestro Centro Industrial Zárate marca un nuevo e importante capítulo para Mercedes-Benz Trucks en la Argentina.

Achim Puchert, CEO de Mercedes-Benz Trucks: “La inauguración de nuestro Centro Industrial Zárate marca un nuevo e importante capítulo para Mercedes-Benz Trucks en la Argentina.

Con este ecosistema, la empresa alemana busca consolidar a Zárate como un polo exportador para toda América Latina. La combinación de talento calificado y tecnología No Frost en procesos industriales (por su eficiencia y limpieza) asegura que cada unidad de Mercedes que salga de la línea de montaje mantenga la calidad que los transportistas argentinos exigen para mantener el país en movimiento.

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